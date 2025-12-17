Terremoto Alcaraz: Carlos silura Ferrero dopo sette anni e si affida a Samuel Lopez, l’uomo della svolta nel 2025

Juan Carlos Ferrero non sarà più l'allenatore di Alcaraz. Dopo sette anni è arrivata la clamorosa separazione tra i due, con Carlos che ora sarà seguito esclusivamente da Samuel Lopez (per ora)

Come un fulmine a ciel sereno, oggi mercoledì 17 dicembre Carlos Alcaraz ha annunciato di aver interrotto il rapporto di collaborazione che lo legava all’allenatore Juan Carlos Ferrero dopo sette anni. Una scelta sorprendente soprattutto per il momento in cui è arrivata, con il murciano reduce dalla sua miglior stagione in carriera e al primo posto del ranking. Al suo fianco come allenatore resterà però Samuel Lopez, entrato nel team un anno fa.

Alcaraz e Ferrero si separano

Dopo sette lunghi anni durante i quali Alcaraz è passato dall’essere un ragazzino di belle speranze al nuovo n°1 al mondo con già sei titoli slam in bacheca a soli 22 anni, Juan Carlos Ferrero non sarà più l’allenatore di Carlos. Una possibilità molto chiacchierata durante il periodo difficile attraversato dal Murciano a inizio stagione, ma che al momento appariva come estremamente remota considerando che Alcaraz è reduce da quella che è senza dubbio la sua miglior stagione e dalla riconquista del n°1 ATP ai danni di Jannik Sinner, oltre al fatto che il coach aveva appena ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore. Il motivo di questa scelta, annunciata dai protagonisti sui propri profili social, non è ancora chiaro, ma sembrerebbe essere stata una decisione presa in autonomia da Carlos, dato che nel proprio messaggio di saluti l’allenatore ha affermato che avrebbe voluto “poter continuare“.

Il saluto di Alcaraz a Ferrero

Questo il lungo e bel messaggio sui social con cui Alcaraz, in cui Carlos ha ringraziato l’ormai suo ex allenatore, ma ha anche fatto intendere che la decisione sia stata condivisa, contrariamente a quanto lasciavano invece intendere le parole di Ferrero: “È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e mi hai accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. Ho apprezzato moltissimo ogni singolo passo di questa esperienza con te. Abbiamo raggiunto la vetta, e credo che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe essere proprio da lassù. Dal traguardo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato. Sono così tanti i ricordi che mi invadono la mente che sceglierne solo uno sarebbe ingiusto. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. È questo che custodirò gelosamente, il viaggio che abbiamo condiviso. Ora è arrivato per entrambi un periodo di cambiamenti, che porterà nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Lavorando sempre insieme. Ti auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che vi accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo messi a disposizione a vicenda. Grazie di tutto, Juanki!”.

Al fianco di Alcaraz rimarrà Samuel Lopez

Tutto ciò non può che non essere definito come un vero e proprio terremoto per Alcaraz, che dai suoi esordi è sempre stato accompagnato dalla sapiente guida di Ferrero e che per la prima volta si troverà a dover preparare la nuova stagione senza il suo storico coach. Come riportato da Marca, al fianco di Carlos dovrebbe però rimanere Samuel Lopez, ex allenatore di Pablo Carreno Busta entrato sul finire di 2024 nel team di Alcaraz al fianco di Ferrero e tra coloro che più hanno aiutato il classe 2003 ha trovare quella svolta in termini di continuità di rendimento necessaria per tenere il passo di Sinner e superarlo in classifica.