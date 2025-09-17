Terremoto Benfica, via Lage c’è Mourinho: sarà lui in panchina col Napoli

La sconfitta casalinga col Qarabag all'esordio in Champions League è costata la panchina a Bruno Lage: lo Special One torna dopo il flop col Fenerbahce

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Terremoto in casa Benfica. La clamorosa sconfitta interna contro gli azeri del Qarabag all’esordio in Champions League è costata la panchina a Bruno Lage. L’annuncio di Rui Costa spiana la strada al ritorno di José Mourinho, silurato dal Fenerbahce dopo aver fallito la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie nel playoff . guarda un po’ – proprio contro le aquile lusitane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Benfica, è rivoluzione: cacciato Bruno Lage

Gli ultimi due risultati sono stati fatali a Bruno Lage, cui non è bastato aver battuto i rivali dello Sporting nella Supercoppa nazionale per godere di maggiore credito. Il tecnico è stato tradito dal Da Luz: prima il pareggio col Santa Clara in campionato, poi l’assurdo ko col Qarabag.

Pensate: dopo 16′ il club di Lisbona era già avanti di due lunghezze grazie ai gol dell’ex Juve Barrenechea e del greco Pavlidis, quindi il blackout. Gli azeri hanno raggiunto il pareggio per poi mettere la freccia all’86’ con Kashchuk. Al termine dell’incontro Rui Costa, leggenda di Fiorentina e Milan, ha annunciato il ribaltone in panchina. Il nuovo allenatore assumerà le redini del comando già a partire dalla prossima partita contro l’AVS.

Il ritorno di Mourinho a Lisbona

Il club della capitale portoghese ha già individuato il successore di Bruno Lage: José Mourinho. Chiusa nel peggiore dei modi la parentesi turca alla guida del Fenerbahce, lo Special One è pronto a tornare in patria e più esattamente dove tutto era iniziato.

Già, dopo le parentesi da vice con Porto e Barcellona, nel 2000 fu proprio il Benfica ad affidargli il timone della prima squadra. Ma non durò molto: si dimise, infatti, dopo sole nove partite per via del cambio alla presidenza. Come riferisce il quotidiano A Bola, le parti sono d’accordo su tutto: la trattativa dovrebbe essere definita in giornata così da non perdere tempo prezioso.

Napoli e Juventus sfideranno lo Special One

Sulla strada del tecnico di Setubal c’è ancora l’Italia. Sì, perché il percorso in Champions League del Benfica prevede la sfida col Napoli il 10 dicembre per la sesta giornata dalla fase campionato e poi quella con la Juventus allo Stadium il 21 gennaio in occasione del penultimo turno.

La chance è ghiotta per lo stesso Mou, chiamato al riscatto dopo stagioni deludenti caratterizzate da veleni e polemiche feroce soprattutto nei confronti degli arbitri più che dai risultati.