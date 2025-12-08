Terremoto Liverpool: la rottura tra Slot e Salah è un assist per l'Inter ma non per Chiesa. Fede out in Champions

Altissima tensione in casa Reds, e non solo per i risultati negativi nonostante un mercato record. Inter pronta a beneficiare dello strappo tra la stella Salah e l'allenatore

La rottura tra Salah e il Liverpool casca a fagiolo. Alla vigilia della super sfida di Champions League con l’Inter a San Siro. La stella egiziana paga il duro sfogo post Leeds e lo strappo col contestato Arne Slot: niente trasferta in Italia per l’ex Roma e Fiorentina. Ma a beneficiare della sua assenza non sarà Chiesa. Davvero sfortunatissimo, Federico.

Liverpool, Salah rompe con Slot: niente Inter

Tre panchine di fila e solo 45′ in campo contro il Sunderland: così si è consumato lo strappo tra Salah e Slot. Il giocatore più decisivo del Liverpool degli ultimi anni – 250 gol e 116 assist in 420 presenze – escluso dall’undici titolare, come se fosse il colpevole dei mali dei campioni d’Inghilterra.

Momo è sbottato dopo l’ultima col Leeds, a testimonianza di quanto sia una polveriera lo spogliatoio dei Reds. Nonostante questa mattina il 33enne egiziano si sia regolarmente allenatore presso l’AXA Training Centre, è stato poi escluso dalla lista dei 19 calciatori convocati per la partita con l’Inter, tanto da non essere salito sul volo diretto per i compagni partito dall’Inghilterra nel pomeriggio.

Chiesa sfortunato: perché non può sfruttare l’occasione

Amato dal pubblico, meno da Slot sebbene sia stato proprio Chiesa a salvare la panchina del tecnico olandese con quel salvataggio provvidenziale sulla linea in zona Cesarini nella partita pareggiata 1-1 ad Anfield col Sunderland. L’assenza di Salah avrebbe potuto finalmente spianare la strada all’ex Juventus che punta a ritrovare continuità di rendimento per riprendersi la Nazionale in vista dei playoff di marzo.

Ma proprio come il compagno di squadra non fa parte della spedizione che ha fatto scalo nel capoluogo milanese. A fermare il figlio d’arte è stata l’influenza. Insomma, dovrà pazientare ancora. Ma l’imminente partenza di Salah per la Coppa d’Africa (occhio agli sviluppi di mercato a gennaio) dovrebbero agevolare Federico. Slot, però, fa sapere che “se dovesse guarire in tempi record, cosa che i dottori non si aspettano, potrebbe partire domani mattina”.

Slot su Chiesa e la Nazionale

Nessun consiglio a Gattuso, proprio no. Ma nella conferenza della vigilia andata in scena nel ventre di San Siro una domanda su Chiesa era inevitabile. “Non spetta a me decidere chi dovrà essere convocato per la nazionale italiana, olandese o inglese” ha detto Slot.

“Sono molto contento di vedere che Federico stia andando meglio rispetto alla scorsa stagione, quando ha avuto problemi di forma fisica. Sta giocando di più e ha vissuto alcuni momenti molto positivi. Mi piace come giocatore e come persona”. I tifosi, però, lo vogliono in campo dall’inizio e non solo nei minuti finali, quando c’è un risultato da ribaltare.

La reazione dell’allenatore alle accuse di Salah

“Non mi è mai capitato in carriera di stare in panchina per tre volte di fila. Sono molto deluso, è come se il Liverpool mi avesse gettato sotto il bus. Non lo merito. Con Slot non c’è alcun rapporto”. Ecco alcune delle dichiarazioni al vetriolo di Salah, che hanno spiazzato Slot, dopo l’ultima gara di Premier col Leeds.

L’ex allenatore del Feyenoord rivela di “aver parlato due volte con lui nei due giorni prima della partita col Leeds. Non mi aspettavo quelle parole per come si era comportato e per come si era allenato”. Quando gli viene chiesto se quella è stata l’ultima partita dell’egiziano (c’è ancora il Brighton, poi partirà per la Coppa d’Africa), Slot ha risposto così: “Non ne ho idea, non posso rispondere a questa domanda in questo momento.