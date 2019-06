Terremoto nel basket italiano: positivo Burns

Mentre la Dinamo Sassari di un Gianmarco Pozzecco riscopertosi allenatore di grandissimo livello attende di scoprire quale sarà la sua avversaria nella finale scudetto una notizia veramente sgradevole scuote il mondo della pallacanestro italiana: Christian Burns, ala dell’Olimpia Milano nel giro della Nazionale, ha fallito il test anti-doping effettuato da Nado Italia e sostenuto al termine della gara giocata il 12 maggio scorso dalla formazione biancorossa contro l'Alma Trieste.

L’atleta, quasi trentaquattro anni, originario del New Jersey, è risultato positivo a un metabolita di Clostebol (anabolizzante). Arrivato una prima volta sulla Penisola nel 2012 per indossare la casacca di Montegranaro Burns dalla scorsa estate gioca a Milano. Vanta esperienze anche a Brescia e a Cantù e dal 2017 è Azzurro: il 29 luglio del 2017, durante la prima giornata della Trentino Basket Cup (torneo amichevole di preparazione agli europei) ha fatto il suo esordio in nazionale contro la Bielorussia mettendo a referto 6 punti.

Il giorno successivo è sceso in campo per la seconda volta con la formazione azzurra, questa volta contro l’Olanda, segnando 5 punti, in una partita che verrà ricordata per la rissa tra Danilo Gallinari e Jito Kok, con conseguente infortunio dell’asso della NBA.

In Italia, intanto, Cremona e Venezia sono in lotta per un posto nella finale scudetto: i lombardi, che lunedì sono passati al Pala Taliercio, sono ora in vantaggio per 2-1. La Dinamo Sassari ha battuto 3-0 l’Olimpia Milano in semifinale passando per due volte al Forum di Assago ed eliminando quella che era data come favorita per la conquista del Tricolore e che ora, invece, si trova davanti all’ennesima rifondazione.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 16:07