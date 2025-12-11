Terribile incidente per Michelle Gisin a St. Moritz, necessario l’elicottero di soccorso: De Aliprandini in ansia

Brutta caduta per Michelle Gisin sulle nevi della Corviglia a St. Moritz. La campionessa olimpica svizzera è stata portata via in elicottero di soccorso, ansia per il fidanzato De Aliprandini

Seconda mattinata di prove cronometrare a St. Moritz per la discesa libera di Coppa del Mondo che si terrà nel weekend segnata dalla bruttissima caduta della campionessa olimpica Michelle Gisin, uscita di pista e finita con violenza addosso alle reti, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elicottero di soccorso. Per la svizzera si teme un grave infortunio al ginocchio sinistro, con il suo compagno Luca De Aliprandini che attende notizie sulle sue condizioni.

La terribile caduta di Gisin

Grande paura a St. Moritz, dove le seconde – e ultime – prove cronometrate in vista della discesa libera di Coppa del Mondo femminile che si terrà venerdì 12 dicembre sono state interrotte per circa 40 minuti per permettere l’intervento dell’elicottero dei soccorsi per Michelle Gisin. La svizzera due volte campionessa olimpica in combinata è stata infatti la sfortunata vittima di una brutta caduta che l’ha portata a uscire di pista nel quarto settore e a sfondare la prima fila delle reti di sicurezza.

Si teme grave infortunio, De Aliprandini in ansia

Stando a quanto riportato dal sito elvetico blick.ch, Gisin sarebbe rimasta cosciente e reattiva dopo la caduta di St. Moritz, tanto che a quanto pare avrebbe anche scherzato sull’accaduto. Per lei però si teme un grave infortunio al ginocchio sinistro, anche se al momento non si hanno idee chiare sulle sue condizioni come rivelato da Davide Simoncelli della Salomon, il fornitore degli sci per la Svizzera, che avrebbe anche voluto informare il fidanzato di Michelle, Luca De Aliprandini, che dovrà ancora sopportare l’ansia di sapere come sta la sua compagna: “Non so come stia Michelle Gisin. Volevo informare Luca De Aliprandini, il suo fidanzato, ma non ho ricevuto alcuna notizia”.

Svizzera falcidiata come l’Italia in vista di Milano-Cortina

Il probabile grave infortunio di Gisin si somma a quelli recenti di Lara Gut-Behrami, costretta a saltare sulla la stagione 2025/2026 (che in teoria avrebbe dovuto essere la sua ultima), e di Corinne Suter, il cui rientro potrebbe avvenire tra circa un mese, per la Svizzera, privata delle proprie punte di diamante in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una situazione che ricorda molto da vicino quella dell’Italia, anch’essa costretta a fare i conti con parecchi infortuni, a partire da quello subito da Federica Brignone la scorsa primavera.