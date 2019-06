Terribile lutto per Luigi Dordei. L’ala di Ozzano nella giornata di sabato ha perso il figlio di sette anni in un incidente stradale.

"Di fronte alla terribile notizia arrivata da Pontecchio Marconi non ci resta che restare in rispettoso silenzio. Al nostro 'Gigi' mandiamo un fortissimo abbraccio, così come alla moglie Susanna e a tutta la famiglia Dordei" ha scritto in una nota la società New Flying Balls Ozzano.

Dordei classe 1981, in passato ha giocato anche con Veroli, Pesaro, Sassari, Trento e Imola.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 20:17