Terry annuncia il suo ritiro

Dopo l'avventura all'Aston Villa, Terry non si è accasato in nessun altro club (è stato ad un passo dallo Spartak Mosca). A 37 anni, via Instagram, è arrivato il suo accorato addio al calcio: "Dopo 23 anni, ho capito che è il momento giusto per dire basta".

Un ringraziamento anche al Chelsea: "All'età di 14 anni, ho preso la mia miglior decisione, ovvero firmare con il Chelsea Football Club. Non troverò mai le parole per spiegare cosa significa per me il club e, soprattutto, i suoi fan".

SPORTAL.IT | 08-10-2018 08:20