Terza Coppa e Superlega, Agnelli dice tutto

Quello tra Andrea Agnelli e Madrid è ormai un filo diretto. Dopo il duro sfogo contro l’allora designatore arbitrale Uefa Collina al termine del quarto di finale di ritorno della scorsa Champions League contro il Real Madrid, il presidente della Juventus è tornato nella capitale spagnola, dalla quale in estate ha visto materializzarsi il Colpo del Secolo, per partecipare, nel ruolo di presidente dell’Eca, l’associazione che riunisce i principali club europei, al World Football Summit. In attesa, ovviamente, di tornarci per l’occasione più importante, la finale di Champions 2019 in programma il 1° giugno al 'Wanda Metropolitano, lo stadio dell’Atletico.

Agnelli ha parlato del momento del calcio europeo, confermando che è al vaglio dell’Uefa il ritorno di una terza Coppa, sparita dopo l’abolizione della Coppa delle Coppe nel 1999: "Stiamo parlando con la Uefa per una terza coppa, con 32 squadre, per ridurre da 48 a 32 l'Europa League: così aumenteremmo di 16 club la partecipazione di società in Europa e anche la potenzialità di vittoria. Tanti si sono chiesti il senso commerciale di questa competizione. Pensiamo che livellare la competizione nelle varie Coppe sia importante, vogliamo ascoltare chi vuole competere in Europa, in questo modo tanti potranno crescere economicamente in modo diverso rispetto a quello che fanno adesso e l'Europa League guadagnerebbe in competitività. La decisione è stata presa dalla richiesta dei club: se prendete la stagione nel complesso, dalla fine di giugno alla fine di agosto, ci sono squadre che possono anche giocare dieci partite. I club che giocano le prime fasi di qualificazione vogliono giocare soprattutto da settembre a maggio invece che da giugno ad agosto. L’idea comunque non è stata ancora approvata, c'è da capire sugli ultimi spot e su a chi assegnarli”.

Insomma, per la serie, più si gioca, più si guadagna, non solo per quanto riguarda le grandi. Questo è il calcio moderno, quello che, come ha ricordato Agnelli “non è più solo un gioco. Adesso le società sono aziende con dipendenti, spese e incassi milionarie".

Da qui a pensare alla Superlega il passo potrebbe non essere troppo lungo. Ecco le parole con cui il presidente della Juventus spaventa gli amanti dei tornei nazionali: "La Superlega è qualcosa di cui parliamo sempre. La Uefa è pronta a discutere di più soluzioni. Se aggreghi, crei valore: la somma dei diritti singoli è sempre inferiore a quella di quelli uniti".

SPORTAL.IT | 24-09-2018 15:43