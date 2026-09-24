Il CT della Serbia rilancia le critiche alle Azzurre di Velasco: "Dove sono Rinieri, Piccinini, Del Core e Costagrande?". Veleni anche sulle troppe naturalizzate di Santarelli.

Durante gli ultimi Europei ha rafforzato la sua fama di “antipatico” che, per la verità, era già piuttosto vasta. Con le sue frecciate e le continue punzecchiature alle squadre rivali Zoran Terzic non ha riscosso troppo successo per sé e la sua Serbia, che si sono dovute accontentare del terzo posto, e anzi ha ottenuto l’effetto contrario, visto che quando ha affrontato la Turchia nella bolgia di Istanbul ha rimediato una sonora sconfitta in semifinale. Ciò nonostante, il santone di Belgrado non ha perso la voglia d’attaccar briga un po’ con tutti. Anzi: se possibile, ha rincarato la dose in modo ancor più velenoso.

Terzic punge: “Dove sono le campionesse dell’Italia?”

In occasione della presentazione della Dinamo Kazan, la formazione russa che allena da settembre a maggio, Terzic ha ribadito con convinzione alcuni concetti già espressi qualche settimana fa, argomentandoli e dando del “non molto intelligente” a chi si era offeso. “Non ho detto niente di particolare”, le parole dell’allenatore riportate dalla testata Sport Business Gazeta. “Sull’Italia, ho ricordato solo che non hanno più i posti 4 del passato come Rinieri, Piccinini, Del Core o Costagrande. Loro erano molto, molto brave. Ora non ci sono più. Dove sono le campionesse dell’Italia del volley in quel ruolo?“.

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La Turchia di Santarelli e l’eccesso di naturalizzate

Nuove critiche anche alle altre squadre: “Quello del rapporto col passato non è una questione che riguarda soltanto l’Italia, ma tutte le semifinaliste del torneo. Anche Turchia e Polonia si sono sentite offese? Penso sia un loro problema“. Alle turche, guidate da Daniele Santarelli, il CT serbo aveva rivolto un’accusa in particolare, quella dell’eccessivo ricorso alle naturalizzazioni. “Ma ce l’avevo con la FIVB (la federazione internazionale, ndr) e con le regole che c’erano prima, che davano la possibilità di costruire nazionali con giocatrici provenienti dall’estero. Mica ho accusato direttamente la Turchia“.

Terzic cacciato dalla Turchia? La replica al veleno

Proprio per le sue esternazioni, Terzic era stato ufficialmente “escluso” da ogni possibilità di contratto futuro con federazione e club turchi dal vulcanico boss della federvolley di Istanbul, Mehmet Ustundag. “In Turchia l’hanno presa sul personale, quanto detto in seguito dal presidente della federazione turca è catastrofico”, ha replicato l’allenatore. “Ha chiamato in causa Boskovic e Kurtagic, ma in realtà Kurtagic è nata a Novi Pazar, in Serbia, e Boskovic in Bosnia da genitori serbi. Questo chiude definitivamente la discussione”. Ma probabilmente sarà lo stesso Terzic a riaprirla più avanti, giusto per tener fede alla sua immagine.