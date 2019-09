Tessitori e Menetti invocano il sesto uomo

E' giunto il grande giorno dell'esordio della De' Longhi Treviso Basket in Serie A: giovedì, alle 20.45 al Palaverde contro Milano. Subito un big match in posticipo televisivo per il battesimo di TVB nella massima serie, attesissimo dal pubblico trevigiano. Ancora disponibili giovedì alle casse gli ultimi tagliandi rimasti a disposizione nei settori Numerati e Non Numerato. Il coach di Milano Ettore Messina verrà premiato dalla società prima della partita per i suoi gloriosi trascorsi in panchina al Palaverde.

"Sarà un grande esordio e ci stiamo preparando per iniziare bene contro una grande squadra davanti al nostro pubblico, che ci aspettiamo caldissimo – ha detto il centro Amedeo Tessitori –. Noi daremo tutto, saremo al massimo fin dalla prima partita anche se l'avversario sappiamo bene quanto vale. Il nostro obiettivo è salvarci e fare il meglio possibile partita dopo partita".

"L’entusiasmo di un club e un gruppo di giocatori che arriva in serie A per la prima volta e quello di una piazza storica che ci torna dopo tanti anni con un calore e una passione rinnovata della città ed il suo popolo saranno la base della nostra stagione con la consapevolezza di tutti della difficoltà del campionato che andremo ad affrontare partendo proprio dalla prima giornata con la Milano di coach Messina" ha aggiunto l’allenatore dei veneti, Max Menetti.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 14:13