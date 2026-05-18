Lo spagnolo dell'Aprilia è caduto alla curva 7 nel corso dei test ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non c’è pace per Jorge Martin e per la MotoGP a Barcellona. Nel corso dei test che si stavano disputando sulla pista del Montmelò teatro di un GP funestato dalle cadute di Alex Marquez e Johann Zarco, Martinator è caduto rovinosamente ed è stato trasportato in ospedale alla clinica della città catalana per ulteriori accertamenti. Per il campione del mondo 2024 si tratta della sesta caduta in 4 giorni.

Martin cade nei Test, comunicato Aprilia

Jorge Martín ha baciato l’asfalto durante la sessione mattutina dei test collettivi della MotoGP sulla pista del Montmelò a Barcellona teatro di un Gp di Catalunya funestato già dalle terribili cadute e relativi infortuni. Il pilota Aprilia alla sesta caduta in 4 giorni, ​​è andato già alla curva 7. L’incidente è stato significativo, poiché Martinator è stato portato prima al centro medico e poi trasferito all’ospedale universitario Dexeus di Barcellona.

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Sembra che non ci siano fratture evidenti, ma serviranno esami più approfonditi su Martin (già vittima di incidenti in pista e durante il GP) per scongiurare eventuali microfratture o altre ripercussioni. Puntuale il comunicato del team Aprilia che ha fatto il punto sull’accaduto:

“A seguito della caduta alla curva 7, Jorge Martin è stato portato al centro medico del circuito per accertamenti, soprattutto al gomito sinistro e alla gamba destra. Dagli esami eseguiti al centro medico del circuito, non risultano fratture visibili, ma è stato deciso comunque di portare Martin alla Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti”.

Operato Alex Marquez

Alex Marquez, invece, è stato già operato alla clavicola con successo presso l’Hospital General de Catalunya per una frattura, stabilizzata con l’inserimento di una placca. L’intervento – rende noto il team Gresini sui social – è stato eseguito da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán. Marquez verrà dimesso dall’ospedale nel pomeriggio senza altri dettagli.

Il messaggio di Marc Marquez per Alex: “Ringrazio Dio”

Non è un periodo facile per la famiglia Marquez. Le immagini di mamma Roser Alentá, quasi in lacrime in attesa di avere rassicurazioni sul figlio Alex caduto rovinosamente durante la gara del Montmelò in una settimana che aveva visto appena 8 giorni prima la caduta altrettanto rovinosa dell’altro figlio, Marc nella Sprint di Le Mans costretto poi all’operazione al piede unito a quella alla spalla destra, ancora non al meglio dopo la caduta di Indonesia 2025.

Proprio Marc Marquez, assente a Barcellona, stava guardando da casa la gara del fratello ed è rimasto ovviamente scioccato dalla caduta di Alex. In queste ore il campione del mondo in carica ha postato una frase tra le stories di Instagram che con poche parole dice tutto: “Oggi non faccio altro che ringraziare”.