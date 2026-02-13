F1, Test Bahrain, Giorno 3: doppietta Mercedes che si riscatta. Hamilton parcheggia la Ferrari: ecco perché

Le Mercedes svettano nell'ultimo giorno dei test in Bahrain, in attesa della prossima sessione il 18-20 febbraio. Mistero Ferrari: buoni riscontri ma Hamilton parcheggia la SF-26. La classifica

Si chiude in gloria per la Mercedes il terzo e ultimo giorno della prima parte dei test pre-stagionali in Bahrain, in vista della partenza in Australia del Mondiale di F1 2026. Le W17 hanno svettato a fine giornata, con Andrea Kimi Antonelli primo seguito dal compagno di squadra George Russell. Bene anche Ferrari, nonostante un imprevisto che però a quanto pare è stato voluto.

Mercedes svetta dopo i problemi dei giorni precedenti

Antonelli ha concluso 49 giri per la sessione odierna, svettando con un tempo pari a 1:33.669 con la mescola della gomma slick più versatile, la C3. A seguire, con un ritardo di 249 millesimi, Russell. Un ottimo riscontro per Mercedes, che in questa fase preliminare ha dimostrato di poter raddrizzare la barra dopo le difficoltà vissute nei due giorni precedenti, con i guai scaturiti dalle sospensioni e con la power unit.

Così, dopo una falsa partenza nella prima giornata e la tregenda proseguita in quella successiva, impattando negativamente sul numero di giri effettuati, oggi le Frecce d’Argento hanno svettato già dalla mattina con Russell (con un tempo di 1:33.918) e poi a seguire il giovane bolognese a completare l’opera.

Buoni riscontri per la Ferrari, mistero sull’imprevisto per Hamilton

È andata tutto sommato bene anche per la Ferrari. Lewis Hamilton ha realizzato il terzo miglior tempo della giornata odierna con un riscontro di 1:34.209, causando però l’esposizione della bandiera rossa nelle fasi finali. Tuttavia, a differenza di ciò che si temeva all’inizio, non dovrebbe essersi trattato di un problema tecnico alla SF-26: a poco più di dieci minuti dalla sessione il britannico si è fermato a lato della curva 8 dopo aver completato in tutto 150 giri, ma probabilmente per via della simulazione del pescaggio del carburante. Va detto che Hamilton ha guidato la vettura tutto il giorno (dopo che Charles Leclerc si era imposto nei tempi ieri), effettuando anche una simulazione del passo gara.

Per la scuderia di Maranello prosegue quindi il momento positivo dopo i test privati sul Montmelò di Barcellona: almeno per ora, la SF-26 si sta dimostrando una vettura affidabile, in attesa di vedere nella sessione del 18-20 febbraio, sempre a Sakhir, qualche indicazione in più in termini puramente prestazionali.

McLaren e Red Bull per ora non forzano

Nel resto della classifica troviamo McLaren con Oscar Piastri, quarto dopo ben 161 giri effettuati, con la scuderia papaya che resta sempre un punto di riferimento e un’avversaria temibile per il resto dei team. A seguire i piloti Red Bull, con Max Verstappen quinto e quindi Isack Hadjar, che ha preso in carico la RB22 nel pomeriggio. Anche in questo caso, così come con McLaren, si è preferito non forzare troppo.

Settimo posto per Esteban Ocon per Haas, che piazza a sua volta Oliver Bearman al nono: in mezzo Franco Colapinto con l’Alpine, pur vedendosela brutta in una prova di partenza a causa di un posteriore che non rispondeva ai suoi comandi. In seguito la A526 motorizzata Mercedes ha lamentato un problema tecnico tale da far fermare la vettura.

Buon risultato per Audi che si posiziona al decimo posto con Nico Hulkenberg, mentre all’undicesimo troviamo Alexander Albon, che con la Williams e assieme a Carlos Sainz (tredicesimo) sta recuperando il tempo perso dopo i test di Barcellona saltati.

Continua invece il momento di totale panico in casa Aston Martin, messa alle corde dal motore Honda e con 69 giri effettuati: sedicesimo posto per Lance Stroll.

Test Bahrain, Giorno 3: la classifica dei tempi