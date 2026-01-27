Test F1, la Ferrari macina chilometri, ma Red Bull chiude davanti. Leclerc ottimista: "Stiamo rispettando i piani"

Prima giornata di test a Barcellona per Ferrari e Red Bull, ma la pioggia ha reso i tempi poco indicativi. Le rosse lavorano tanto sul passo gara e Leclerc si mostra soddisfatto

Era attesa la pioggia, e la pioggia non s’è fatta attendere. Così la seconda giornata di test a Barcellona è diventata il pretesto per osservare da vicino Ferrari e Red Bull, senza però il riscontro del cronometro: 64 giri al mattino per Leclerc (praticamente un gran premio intero, visto che al Montmelò si corre sulla distanza dei 66 giri), 38 al pomeriggio per Hamilton, a dimostrazione che almeno a livello di affidabilità tutto procede secondo le aspettative. Anche se poi il miglior crono l’ha fatto segnare Max Verstappen, che sull’asciutto ha lasciato Leclerc a oltre un secondo.

Verstappen e Hadjar veloci, ma non mancano gli errori

Tempi da prendere con le pinze: tra una bandiera rossa e l’altra (prima Max, poi nel pomeriggio quella di Hadjar che ha praticamente concluso in anticipo la sessione per tutti), la sensazione è che nessuno abbia voluto forzare troppo in casa Ferrari, con le due Red Bull sempre più veloci anche nella sessione sul bagnato (Hadjar ha tenuto a sua volta Hamilton oltre il secondo di ritardo).

Test aerodinamici al mattino sulla rossa di Leclerc, inclusa la Partial Active Aero Mode, la nuova modalità legata all’aerodinamica introdotta dal regolamento per la stagione alle porte. Anche Verstappen ha provato alcune soluzioni, soprattutto con il flow viz sull’ala anteriore, sulle sospensioni e sulle pance, anche se l’errore che l’ha costretto a rientrare a fatica dalla ghiaia ha un po’ vanificato il lavoro del pilota olandese. Anche sulle due ruote anteriori della Red Bull dell’ex campione del mondo si sono visti due rastrelli pieni di sensori, evidentemente montati per cercare di ottenere dati a livello di aerodinamica.

Hamilton e Hadjar hanno lavorato di più sul passo, col parigino che con un errore alla curva 14 ha vanificato l’ultima parte della sessione (da verificare eventuali danni a power unit e cambio). Non sono scese in pista le McLaren, che visto il tempo piovoso hanno preferito lavorare nei box (avevano già fatto il loro primo test nella giornata di lunedì).

Leclerc soddisfatto: “Prima giornata positiva, ora avanti così”

Leclerc ai microfoni di SkySport ha subito cercato di tracciare un primissimo bilancio della sua prima uscita stagione. “Questa mattina non c’erano le migliori condizioni a causa della pioggia, ma noi stiamo rispettando appieno quello che è il nostro programma. Non siamo focalizzati sulla performance, stiamo guardando i nuovi sistemi se funzionano e come dovrebbero. E quindi stiamo portando avanti i nostri piani.

Essendo la prima mattina di lavoro, abbiamo svolto i check preliminari sulla macchina, e tutto è andato per il verso giusto. A piccoli passi stiamo smarcando la nostra checklist dei sistemi ed è la cosa più importante. Dopo eventualmente andremo a cercare la performance ma questo nel caso arriverà più tardi in questi tre giorni”.

Non è mancata da parte del monegasco una nota improntata all’ottimismo: “Sono entusiasta di vedere cos’hanno in serbo anche gli altri e come evolverà la situazione quando spingeremo di più anche nel confronto con gli altri. Sicuramente è una grande opportunità quella di poter ripartire da zero e cercare di trarre anche maggiori rispetto a quello che abbiamo visto nei recenti anni. Spero che saremo il team che farà la differenza e spingeremo al massimo per essere il team che fa la differenza. Chiaramente l’obiettivo è riportare Ferrari nei primi posti e speriamo che questo sia il nostro anno”.