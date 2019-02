Giovinazzi e Alfa Romeo davanti a tutti, primi problemi Ferrari

Ripartono i test della Formula 1 a Barcellona: Antonio Giovinazzi è stato il pilota più veloce nella sessione mattutina della prima giornata al Montmelò.

L’Alfa Romeo del pilota di Martina Franca ha fatto registrare il crono di 1:18.589 con le ultrasoft, davanti alla Red Bull di Pierre Gasly, secondo a 58 millesimi con le soft. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, che per via di alcuni problemi all’impianto di raffreddamento è restato per molto tempo ai box e ha compiuto meno giri (appena 29).

In difficoltà anche la Mercedes: Lewis Hamilton ha percorso ben 83 giri, ma ha chiuso con l’ottavo tempo a oltre un secondo e mezzo da Giovinazzi. Nel pomeriggio in pista Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Max Verstappen.

Hamilton nonostante il ritardo resta tranquillo: “Non c’è preoccupazione per quello che è emerso in pista a Montmelò: le prove sono prove, stiamo testando tutto per l’inizio della stagione. Non ci concentriamo sui tempi, ma sull’evoluzione della macchina e delle gomme. Inoltre dobbiamo capire al meglio il sistema di ingegneria. Non conta quanto siamo stati veloci a Barcellona, sarà importante il tempo nel Q3 delle prove del primo Gran Premio”.

Quindi il confronto con la Ferrari non lo inquieta: “I loro tempi non mi preoccupano, ognuno ha il suo modo di approcciare la stagione. E’ irrilevante in questo momento se qualcuno è più veloce in pista”, sono le sue parole a Sky.

I tempi

1. Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing C38 1m18.589s 56 laps

2. Pierre Gasly FRA Aston Martin Red Bull Racing Honda RB15 1m18.647s 61 laps

3. Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 1m18.651s 29 laps

4. Lance Stroll CAN SportPesa Racing Pont F1 Team RP19 1m19.139s 44 laps

5. Kevin Magnussen DEN Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m19.644s 84 laps

6. George Russell GBR ROKiT Williams Racing FW42 1m19.662s 46 laps

7. Alexander Albon THA Red Bull Toro Rosso Honda STR14 1m19.689s 39 laps

8. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m20.332s 83 laps

9. Nico Hulkenberg GER Renault F1 Team R.S.19 1m20.348s 80 laps

10. Lando Norris GBR McLaren F1 Team MCL34 1m22.306 38 laps

