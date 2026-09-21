La Honda sorprende nei test della MotoGP al Red Bull Ring in Austria con le moto da 850cc del 2027 e i nuovi pneumatici Pirelli. Diogo Moreira è stato il più veloce davanti ad Acosta e Bezzecchi, più indietro Marc Marquez. Vinales è tornato in pista, non c'erano Bagnaia e Bulega

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una Honda, quella di Diogo Moreira, un po’ a sorpresa, ha chiuso davanti a tutti nei test della MotoGP al Red Bull Ring con le moto da 850cc che saranno protagoniste il prossimo anno. La sessione di prova è stato organizzata il giorno dopo il GP di Austria dalla Pirelli che sarà il nuovo fornitore unico di pneumatici il prossimo anno al posto di Michelin. Bene Aprilia (3° Bezzecchi), Ducati un po’ più nascosta specie con Marc Marquez. Tanti i grandi assenti, da Bagnaia a Bulega.

Diogo Moreira sfreccia nei test Pirelli

Moreira ha girato in 1’28.4, ad appena mezzo secondo dalla pole di sabato di Jorge Martin. Il vincitore della gara di ieri, Acosta a cui la Ktm concede il privilegio di girare con la nuova moto nonostante andrà via in Ducati il prossimo anno, si è messo al secondo posto. Terzo un ottimo Bezzecchi con l’Aprilia che ha fatto il tempo con il compound più duro delle Pirelli.

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Il ritorno di Vinales: test per il Giappone

Quarto posto con l’altra Ducati di Aldeguer, quinto Zarco a confermare la bontà della nuova Honda. Al 6° posto ha chiuso Maverick Vinales che ha sfruttato questi test per rimettere piede e ruote in pista con una KTM 1000cc, dopo lo stop a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori dal Mondiale per diverse gare in estate e che punta a tornare in Giappone.

Marc Marquez ha fatto invece run brevi senza mai forzare ed ha chiuso lontano dai primi. Per la Ducati c’era anche Franco Morbidelli che ha girato al posto di Bulega tenuto in caldo per la Superbike dopo la caduta di settimana scorsa. Esordi nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto domenica 20 settembre in Moto2, e per Agius. Le nuove 850cc torneranno in pista con i piloti MotoGP a dicembre a Valencia, quando saranno ormai quasi in versione definitiva.

I tempi dei test Pirelli MotoGP in Austria

Moreira 1’28.4 Acosta 1’28.9 Bezzecchi 1’29.1 Aldeguer 1’29.1 Zarco 1’29.1 Vinales 1’29.2 (con 1000cc ) Morbidelli 1’29.4 R. Fernandez 1’29.4 M.Marquez 1’29.5 Agius 1’29.6 (con 1000cc) Nakagami 1’29.7 (con 1000cc) Binder 1’29.9 (con 1000cc) Vinales 1’29.9 P. Espargaro 1’29.9 Razgatlioglu 1’30.0 Miller 1’30.5 Guevara 1’30.5 (con 1000cc) A. Fernandez 1’31.3 Savadori 1’31.5

Tanti big assenti: Martin, Bagnaia e Bulega

Come già successo a Misano negli altri test 850 a girare con le nuove moto sono stati solo i piloti confermati per il prossimo anno. Come detto, Acosta è stata un’eccezione concessa da Ktm, mentre sono stati tanti gli assenti di lusso: Bagnaia, Martin e Quartararo ma anche Alex Marquez e Di Giannantonio.

Discorso diverso per Nicolò Bulega che era tra i convocati ma ha dato forfait dopo la caduta della settimana scorsa, sempre nei test con la Ducati 850 al Mugello e che ha preferito concentrarsi, mente e corpo, alla tappa di Cremona della Superbike dove potrà vincere il Mondiale Sbk con una gara di anticipo. Questi di seguito gli schieramenti che si sono visti al Red Bull Ring:

KTM: Agius, P. Espargaró, Acosta, Binder, Viñales

Agius, P. Espargaró, Acosta, Binder, Viñales HONDA: Nakagami, Moreira, Zarco

Nakagami, Moreira, Zarco DUCATI: M. Márquez, Aldeguer, Morbidelli

M. Márquez, Aldeguer, Morbidelli APRILIA: Bezzecchi, R. Fernández, Savadori

Bezzecchi, R. Fernández, Savadori YAMAHA: Guevara, Razgatlioğlu, A. Fernández, Miller

Pirelli soddisfatta, parla Giorgio Barbier

Il nuovo fornitore di gomme dal prossimo anno in MotoGP, Pirelli ha rilasciato una dichiarazione di Giorgio Barbier, direttore del settore racing moto: “Siamo soddisfatti dei risultati: i piloti, compresi alcuni esordienti che hanno fornito un contributo prezioso con i loro diversi stili di guida, hanno avuto l’opportunità di valutare soluzioni di mescola morbida, media e dura per pneumatici slick, sia anteriori che posteriori . Questo ci fornisce informazioni preziose per continuare lo sviluppo e definire con maggiore precisione le caratteristiche della gamma che offriremo la prossima stagione. Come sempre, ringrazio i costruttori, i team e i piloti per la loro attiva collaborazione”