Teste rotte e rigori sbagliati: povera Islanda

Il Mondiale di Russia si diverte a ribaltare pronostici e impressioni e questa volta a farne le spese è stata l’Islanda. Dopo la prova tutta cuore e generosità contro l’Argentina, la Nazionale-simpatia si è dovuta arrendere alla Nigeria nella partita che ha concluso la seconda giornata del gruppo D. Il 2-0 inquadra una partita che si è di fatto giocata solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione tattica e senza sussulti, tra le peggiori dell’intero Mondiale. Agli africani, sconfitti dalla Croazia nella prima gara, è allora bastato alzare leggermente i ritmi per avere la meglio della squadra del dentista Hallgrimsson, che ha scontato in 90’ tutta la fortuna avuta nella gara inaugurale, leggi il rigore sbagliato da Messi e le tante occasioni sprecate dagli argentini. Basti pensare a cosa è successo dopo la rete del vantaggio nigeriano, siglata in avvio di ripresa in contropiede da Musa, protagonista di uno stop da campione cui è seguito un gran tiro di controbalzo imparabile per Hallodorsson: uno dei gol più belli del Mondiale, ispirato dall’assist di Moses, ma nell’esultanza Musa è andato inavvertitamente a sbattere contro la nuca di Ragnar Sigurdsson. L’incidente ha causato una lunga interruzione della partita: l’islandese è poi rientrato in campo con un vistoso turbante macchiato di sangue, per poi arrendersi dopo quindici minuti e chiedere la sostituzione.

Insomma, la classica giornata no per l’Islanda, letteralmente incapace di reagire e graziata dagli errori di mira delle Super Aquile, compresa una traversa di Musa. Al 30’ il raddoppio ancora di Musa, che si è pure preso il lusso di scartare Halldorsson, eppure l’Islanda avrebbe avuto al 38' un’ultima possibilità per tornare in partita, il rigore concesso, tramite il ricorso al Var, per fallo di Ebuehi su Finnbogason che era sfuggito al direttore di gara, ma Gylfi Sigurdsson ha calciato alle stelle. Nigeria seconda nel girone con 3 punti dietro alla Croazia a 6, Islanda e Argentina chiudono con un punto per andare agli ottavi potranno solo vincere nell’ultima giornata.



