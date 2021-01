Tevez: "Non immagino Barcellona senza Messi, il calcio gli deve un Mondiale"

In un’intervista riportata da Marca, l’ex Juventus Carlos Tevez ha parlato del momento difficile del connazionale Messi: “Non c’è nulla di più difficile quanto ti stai avvicinando ad una certa età e ti accorgi che ormai ti è rimasto solo un po’ di carriera da calciatore. E soprattutto vedi che la tua squadra non ti aiuta. Così è difficile. Ma Messi, più di chiunque altro, conosce la decisione che prenderà a giugno, sul suo futuro. Ma se fevo dire la mia, non riesco a immaginarlo con un’altra maglia, a parte quella del Barcellona”.

Messi non ha vinto niente con l’Argentina, perdendo tre finali. Tevez si augura che questa maledizione finisca il prima possibile: “L’unica cosa che manca a Leo è vincere un Mondiale, il calcio glielo deve…”.

