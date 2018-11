Tevez pensa al ritiro

Carlos Tevez il prossimo febbraio compirà 35 anni e dopo l’ennesimo ritorno al Boca Juniors sta pensando al ritiro dal calcio giocato.

Sabato sera al Monumental andrà in scena la finale di ritorno di Coppa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors dopo il 2-2 alla Bombonera, ma i gol in trasferta non valgono doppio come nelle partite precedenti.

Al termine di questa sfida se gli Xeneizes alzeranno al cielo il trofeo, Carlitos potrebbe annunciare il suo ritiro come calciatore. Questa voce sta prendendo piede con il passare delle ore ed è circolata sui media sudamericani.

L’ex Juventus, Manchester City e United ha giocato anche in Cina e ha messo a segno 197 reti in tutte le competizioni che ha disputato.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 22:35