Tevez svela i segreti di CR7

Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ha parlato ad alcuni ragazzi in Argentina durante un incontro, ricordando fatti ed esperienze della sua carriera in Europa. In particolare, il giocatore ex Juventus ha rivelato alcuni aneddoti riguardanti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dato che l'Apache ha avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con entrambi: con la Pulce nella nazionale argentina e con CR7 ai tempi del Manchester United. Tevez ha spiegato quali sono siano le differenze tra i due fenomeni della nostra era calcistica.

"Messi non l’ho mai visto in palestra, così come non l’ho mai visto allenarsi sugli stop o fare esercizi di tecnica – ha dichiarato l'Apache – A lui riesce tutto naturale, ma sui rigori sì che si è allenato: prima non li tirava neanche e ora li calcia tutti all’angolino".

L'ex United e City tra le altre ha poi descritto l'atteggiamento di Ronaldo: "Cristiano si fermava sempre in palestra dopo l'allenamento: per lui è un'ossessione ed essendo il migliore in tutto arrivava sempre presto al lavoro. Quando l'allenamento era fissato alle 9 di mattina io arrivavo alle 8 e lui era già lì e se anche se arrivavo alle 7.30 lui era già lì. Arrivai a chiedermi: 'come faccio a fregarlo?' Così un giorno arrivai alle 6, ma anche quella volta era già lì. Insonnolito, ma era lì".

Nei giorni scorsi anche Alex Sandro, attuale compagno di CR7 alla Juventus, ha elogiato il comportamento del fenomeno portoghese, svelando di essere rimasto piacevolmente colpito dal suo atteggiamento nei confronti della squadra. "Penso che Cristiano Ronaldo sia un giocatore di grande talento – ha detto il terzino brasiliano – Dovunque giochi, i suoi compagni imparano da lui. Dopo aver passato anche solo un breve periodo con Cristiano, si nota come sia una persona che aiuta e a cui piace essere aiutato. È disposto a capire come lavora la squadra e come giocano i compagni".

SPORTAL.IT | 12-09-2018 10:30