"The Players Championship" a McIlroy

Rory McIlroy ha conquistato il quindicesimo torneo in carriera sul PGA Tour: ha vinto "The Players Championship". In Florida l'ex numero uno al mondo ha chiuso la rassegna in 272 (-16) colpi, uno di vantaggio su Jim Furyk (secondo con 273, -15), capitano degli Stati Uniti nella Ryder Cup di Parigi.

Francesco Molinari si è dovuto accontentare della cinquantaseiesima piazza (286, -2) condivisa, tra gli altri, con Brooks Koepka.

"Questo è il frutto del lavoro e dei risultati di questi mesi. Sono davvero felice, non era facile tantomeno scontato" ha commentato McIlroy.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 13:05