Theo Hernandez, che magia con l’Al-Hilal di Inzaghi: rimpianto per il Milan? Il messaggio di Milinkovic alla Juve

L’Al-Hilal vince in rimonta il match contro gli uzbeki del Nasaf nella Champions League Asiatica: gol capolavoro dell’ex esterno rossonero, a segno anche Milinkovic sempre più obiettivo della Juve

Theo Hernandez fa quello che vuole con la maglia dell’Al-Hilal, l’addio al campionato italiano e una livello di pressioni decisamente più basse sembra aver aiutato il giocatore francese che ha chiuso la sua esperienza al Milan tra molte polemiche. La squadra di Simone Inzaghi continua a vincere anche se deve faticare più del dovuto contro gli uzbeki del Nasaf.

La magia di Theo Hernandez

Lontano dalle pressioni di Milano, Theo Hernandez sembra essere rinato con la maglia dell’Al-Hilal. Il giocatore francese è andato ancora una volta a segno con la squadra araba allenata da Simone Inzaghi, questa volta nel match di Champions League asiatica contro gli uzbeki del Nasaf. Sul risultato di 1-1 il giocatore francese ha deciso di fare tuttoo da solo, partito dalla trequarti campo, ha dribblato 4-5 giocatori della formazione avversarie prima di depositare in rete il gol del momentaneo vantaggio con uno scavato.

Per l’ex giocatore del Milan si tratta del quarto in sei partite anche se è giusto rimarcare che il livello degli avversari che sta affrontando con la maglia dell’Al-Hilal è decisamente inferiore rispetto a quello europeo, anche il suo bellissimo gol nella Champions asiatica va preso con le pinze visto l’atteggiamento dei difensori avversari che sembravano quasi fermi a guardalo.

Rimpianto in casa Milan

Massimiliano Allegri è riuscito a riportare grande entusiasmo nell’ambiente rossonero e soprattutto ottimi risultati. L’avvio di stagione è da applausi con la vittoria ai danni del Napoli di Conte che vale anche il primato in coabitazione e la certezza che la strada indicata sia quella giusta. Ma qualche piccolo nodo di mercato e qualche piccolo rimpianto rimane. Proprio nel match di San Siro è arrivata l’espulsione di Estupiñan arrivato questa estate proprio a prendere il posto a sinistra di Theo. Ma le sue prestazioni non sono state esenti da critiche in questa fase della stagione e sui social il nome di Theo comincia a circolare.

L’esterno francese è sempre stato un giocatore che ha “diviso” la tifoseria rossonera: tantissimo talento ma spesso non l’attitudine giusta. Ma dopo le sue ultime prestazioni qualche piccolo rimpianto c’è: “Il livello del calcio arabo sarà pure basso ma non mi passerà mai non averlo potuto vedere sotto la gestione Allegri. Si è deciso di provare a recuperare Loftus-Cheek, si poteva fare benissimo provare a farlo anche con Theo”. Mentre per altri più che l’aspetto tecnico, quello che ha spinto il francese via da Milano è stato il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo, che forse mal si sarebbe sposato con un tecnico come Allegri.

Il messaggio di Milinkovic alla Juventus

Dall’Al Hilal arriva anche un messaggio alla Juventus, ma il mittente in questo caso si tratta del serbo Sergej Milinkovic-Savic. L’ex giocatore della Lazio è andato a segno nel match contro il Nasaf (vinto 3-2 in trasferta dalla squadra di Simone Inzaghi) dimostrando ancora una volta di essere in un ottimo stato di forma. La sensazione che arriva da più parti è che il centrocampista sia pronto per fare ritorno in Europa dopo due anni in Arabia Saudita. La Juventus è da tempo sulle sue tracce per risolvere un problema a centrocampo che si trascina dalla scorsa stagione con Kessie che resta però una possibile alternativa.