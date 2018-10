Thereau attende gennaio

Cyril Thereau attende il mercato di gennaio per potersi trasferire in un nuovo club.

Il centravanti francese – vicino al trasferimento in Turchia durante l’ultima sessione di mercato – sta faticando a trovare spazio nella Fiorentina di Stefano Pioli. Tant’è che l’attaccante ex Udinese non è ancora sceso in campo in queste prime partite di campionato.

Sono diverse le società interessate al giocatore: in primis, il Bologna. Il club allenato da Filippo Inzaghi fatica a segnare: sono 4 le reti realizzate dai rossoblù nelle prime 8 giornate. Dati preoccupanti e che potrebbero portare la dirigenza ad investire sul mercato alla ricerca di una nuova punta. In Italia non c’è, però, solo il Bologna: secondo il Corriere dello Sport, anche Empoli e Parma potrebbero tentare l’assalto a Thereau in vista di gennaio. Attenzione poi alla Ligue 1, con Nantes e Saint-Etienne in prima fila.

