Thereau tentato dal ritorno in Francia

Il rapporto tra Cyril Thereau e la Fiorentina sembra giunto al termine. Secondo quanto riportato da 'La Nazione' l'attaccante francese sarebbe pronto a rescindere consensualmente il contratto con la società viola.

Arrivato a Firenze nell'estate 2017, la sua ultima presenza risale al 18 marzo, nella vittoria esterna contro il Torino. Da allora diversi problemi fisici e di condizione hanno portato Thereau a finire all'ultimo posto tra le gerarchie in attacco di Stefano Pioli.

Se per l'ex attaccante di Chievo e Udinese si ipotizzava la cessione a gennaio, la sua partenza dovrebbe essere dunque anticipata. Nel suo futuro prossimo potrebbe esserci un ritorno in Francia, dove il Nantes starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di ingaggiarlo.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 12:35