Thiago Alcantara: "Critiche eccessive"

Il centrocampista della Spagna Thiago Alcantara ritiene eccessive le critiche nei confronti delle Furie Rosse: "Se critiche devono essere mosse nei nostri confronti che arrivino solo nel caso in cui dovessimo andar fuori. Non è facile per l'allenatore scegliere 11 titolati in una squadra dove ci sono 23 giocatori in grado e disposti ad affrontare questo tipo di partite".

"Abbiamo commesso degli errori, ma è molto difficile quando si gioca contro avversari così chiusi. Senza giocare il miglior calcio, però, siamo finiti primi nel girone. La cosa più importante è non perdere la fiducia: io e i miei compagni ne abbiamo tanta. Non abbiamo espresso il miglior gioco, ma siamo in Russia per vincere. De Gea? Lavora come un animale in allenamento e la nostra fiducia in lui è enorme".

SPORTAL.IT | 29-06-2018 18:15