Thiago Alcantara tifa per l'Inter

Il riscatto di Rafinha è complicato, lo ha confermato anche ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Al momento non possiamo riscattarlo, poi si vedrà". Il fantasista classe 1993, a suon di ottime prestazioni, ha dimostrato di essere pienamente recuperato dopo i numerosi infortuni e ha dichiarato che sta bene a Milano e vorrebbe restarci ma tutto dipenderà dalla società nerazzurra.

Intanto Thiago Alcantara, intervistato dal Mundo Deportivo, spinge affinchè il fratello possa restare all'Inter: "E' sempre stato la felicità fatta persona, ma molto passa dal calcio. Lui stava cercando proprio di ritornare importante, era reduce da un infortunio ed ha lottato per diventare un giocatore chiave dell'Inter. Ora deve decidere l'opzione migliore per lui. Ma se è felice in un posto, non c'è bisogno di cambiare".



SPORTAL.IT | 25-05-2018 14:00