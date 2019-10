Thiago Motta dice la sua sull'arbitro

Il Genoa va solo a un passo dall’impresa di fermare la Juventus a Torino.

I rossoblù cadono su rigore al 95’, ma Thiago Motta incassa con stile il risultato e le decisioni del giovane arbitro Giua che a inizio ripresa ha espulso per doppia ammonizione.

"Mi rimane l'amarezza per il risultato, ma posso tornare a casa tranquillo perché ho visto una bella squadra e perché abbiamo fatto una grande partita" ha detto l'ex giocatore della Nazionale italiana a 'Sky Sport'.

Farà discutere l'arbitraggio del giovane Antonio Giua. Thiago Motta guarda oltre e pensa anche al proprio predecessore: “Non ho rivisto gli episodi, non giudico quello che ha fatto l'arbitro, ma posso dire che è stato severissimo con noi. Devo fare i complimenti ad Andreazzoli che ha fatto il suo lavoro qui. Oggi tocca a me, per me è un’opportunità, mi sento privilegiato di allenare una squadra come il Genoa. Voglio che la mia squadra giochi sempre come fatto oggi”.



