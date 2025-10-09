Thiago Motta fa arrabbiare la Juventus: no al Monaco, ci prova la Real Sociedad. L’ex tecnico punta alla serie A?

L’ex tecnico della Juventus ha rifiutato anche la corte del Monaco, secondo quanto riportato dai media francesi, alla finestra c’è ancora la Real Sociedad: e la panchina della Fiorentina potrebbe liberarsi

Thiago Motta continua a dire no. L’ex tecnico della Juventus infatti, secondo quanto riportato dai media francesi, avrebbe rifiutato la corte del Monaco. Qualche mese fa l’italo-brasiliano aveva detto no all’ipotesi Bayer Leverkusen. Ma le possibilità di un ritorno in panchina, con la Serie A che continua a pensare al tecnico.

Il no al Monaco

L’ultimo rifiuto di Thiago Motta sarebbe stato quello dato al Monaco. La società che gioca in Ligue 1 ha deciso di chiudere la sua collaborazione con Adi Hutter che non sarà più il tecnico per il resto della stagione. La società del Principato nel corso degli ultimi giorni avrebbe fatto un tentativo, seppur timido, di riportare in panchina il tecnico italo-brasiliano che però avrebbe rifiutato questa possibilità. Motta sembra voler valutare con grande attenzione il prossimo passo della sua carriera, non vuole affrettare le sue decisioni e dire sì solo al progetto che ritiene più giusto. E proprio per questo motivo nelle scorse settimane avrebbe rifiutato anche le avance del Bayer Leverkusen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La pista Real Sociedad

L’interesse nei confronti dell’ex tecnico della Juventus però è molto forte in giro per l’Europa. Secondo il Mundo Deportivo, a lui starebbe pensando anche la Real Sociedad che non ha ancora preso una decisione sul futuro di Sergio Francisco. Il quotidiano spagnolo rivela che in caso di esonero, Motta è in cima alla lista dei favoriti da parte della società e che ci sarebbe stato già un contatto con il suo entourage. In lizza per la panchina della Real ci sarebbe anche Francisco Javier Garcia Pimienta.

L’interesse della Juve e il ritorno in A

La Juventus segue con grande interesse la situazione di Thiago Motta. Il club bianconero è entrato in una stagione di “spending review” e il contratto dell’ex tecnico pesa ancora sulle casse del club, situazione che invece cambierebbe se Motta accettasse un nuovo incarico. Le intenzioni dell’allenatore che a Spezia e Bologna aveva fatto molto bene non sono però del tutto chiare. Il suo procuratore solo qualche settimana fa aveva rivelato la voglia di tornare in panchina ma di farlo solo di fronte a un progetto interessante. E non è da escludere che Motta stia pensando anche a un ritorno in Serie A se dovesse liberarsi qualche panchina, da tempo si parla per lui di un interesse della Fiorentina che ha vissuto un inizio di stagione da incubo con Stefano Pioli che già rischia il posto.