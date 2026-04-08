Thiago Motta può tornare in Serie A, ecco chi lo vuole: scatta il toto-allenatori

Conte può tornare in Nazionale e il Napoli valuta il dopo: Thiago Motta è il favorito, ma De Laurentiis segue anche Grosso, Italiano e una sorpresa.

Il futuro di Antonio Conte potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello della Nazionale italiana. A dieci anni dalla sua precedente esperienza azzurra, l’ipotesi di un ritorno in panchina non appare più affatto remota. A lasciare aperta questa possibilità sono state sia le parole del diretto interessato — “Se fossi nella Federazione, mi considererei” — sia l’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, che non chiuderebbe alla partenza del tecnico qualora servisse a rilanciare il progetto dell’Italia. Ma occhio perché secondo la Gazzetta dello Sport come tecnico del Napoli potrebbe arrivare un vecchio pallino di ADL.

L’eredità lasciata da Conte a Napoli

L’eventuale addio dell’allenatore salentino lascerebbe comunque un bilancio di altissimo livello. Sotto la sua guida, il Napoli è tornato ai vertici del calcio italiano, conquistando uno scudetto e una Supercoppa, oltre a mantenersi in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League con l’attuale secondo posto in classifica.

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L’unico aspetto meno brillante del suo percorso resta il cammino europeo, considerato ben inferiore alle aspettative iniziali e soprattutto in base alle cifre stratosferiche spese nel calciomercato estivo (200 milioni). L’eventuale addio di Conte potrebbe comunque trattarsi di un grandissimo paracadute sia nei confronti dei tifosi, che vedrebbero il loro ‘ex’ allenatore alla guida della Nazionale e non di un altro club rivale, sia nei confronti di De Laurentiis che ‘rivedrebbe’ il monte-spesa totale del prossimo calciomercato.

Thiago Motta in pole per il dopo-Conte

Nel caso in cui Conte dovesse davvero salutare, il primo nome sulla lista del Napoli sarebbe quello di Thiago Motta. L’ex tecnico della Juventus era già stato vicino agli azzurri dopo la fine del ciclo Spalletti nel 2023, ma in quel momento preferì proseguire il proprio percorso con il Bologna, valorizzando ulteriormente il progetto rossoblù fino alla conquista del piazzamento in Champions.

Dopo una parentesi non particolarmente esaltante a Torino, Napoli potrebbe rappresentare la piazza ideale per rilanciarsi ad altissimi livelli. Per la Juventus si tratterebbe anche di un ‘regalo’ in quanto il contratto con Thiago Motta è comunque ancora in vigore fino al 30 giugno 2027, nonostante l’esonero.

Le alternative: Grosso e Italiano

Tra i profili monitorati con attenzione ci sono anche Fabio Grosso, Vincenzo Italiano e Farioli. Grosso si è messo in evidenza grazie all’ottimo lavoro svolto con il Sassuolo, protagonista di una stagione sorprendente che vede i neroverdi più vicini alla zona europea che a quella retrocessione. Il gioco proposto dalla squadra ha convinto De Laurentiis, sempre molto sensibile ai progetti tecnici innovativi.

Italiano, invece, è da tempo uno dei nomi più apprezzati dal presidente. Ogni volta che il Napoli si trova a dover valutare un cambio in panchina, il suo profilo torna regolarmente tra i principali candidati. Questa volta, rispetto al passato, potrebbero esserci condizioni più favorevoli per arrivare a un’intesa.

Resta però possibile anche una sorpresa internazionale. Come spesso accade con De Laurentiis, non va esclusa l’ipotesi di una scelta inattesa. Il patron azzurro ha dimostrato più volte di amare le soluzioni sorprendenti e potrebbe decidere di orientarsi su un profilo internazionale capace di accendere entusiasmo e curiosità.

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