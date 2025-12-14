Thiago Motta vacanze finite? Panchina vicina per l'ex allenatore della Juventus

Il tecnico italo-brasiliano è in ballottaggio con Pellegrino Matarazzo per sostituire l'esonerato Sergio Francisco alla Real Sociedad

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che fine ha fatto Thiago Motta? Dal giorno del tumultuoso addio alla Juventus l’italo-brasiliano non ha più parlato pubblicamente: dopo il congedo dal mondo bianconero senza polemiche e con i ringraziamenti ai tifosi Motta ha staccato la spina, dedicandosi a lunghe vacanze assieme alla moglie, come testimoniato dalle foto sui social ma potrebbe essere arrivato il momento di tornare in pista.

I no a Leverkusen e Spartak Mosca

In estate Motta aveva detto no a diverse proposte arrivate da importanti società straniere. In primis era stato a settembre il Leverkusen a chiedere informazioni per l’ex numero 10 della nazionale italiana, che nelle settimane successive ha declinato anche le avance del Monaco e infine dello Spartak Mosca ma che ora sarebbe pronto a dire sì alla Real Sociedad.

L’esonero di Sergio Francisco

La Real Sociedad ha infatti rilasciato un comunicato che conferma ufficialmente quello che si era capito da ieri: l’ esonero di Sergio Francisco, sarà Jon Ansotegi a guidare ad interim per le due partite rimanenti prima della pausa natalizia: martedì alle 21:00 a Elda, nei sedicesimi di finale della Copa del Rey, e sabato prossimo al Ciutat de Valencia , in una partita cruciale della Liga contro il Levante per evitare di cadere nella zona retrocessione.

Chi è Matarazzo

Gli stranieri Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta sembrano essere due dei candidati più favoriti , con anche gli spagnoli Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta in lizza. Pellegrino Matarazzo , 48 anni, in passato è stato assistente dell’attuale allenatore della nazionale tedesca Julian Nagelsmann all’Hoffenheim, dove è poi tornato come capo allenatore, incarico che ha ricoperto anche allo Stoccarda. Quanto a Thiago Motta , 43 anni, da calciatore ha conosciuto la Liga nel Barcellona e nell’Atlético Madrid.