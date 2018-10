Thiago Silva svela i piani per il futuro

Thiago Silva vuole continuare a giocare: il ritiro dal calcio non è, al momento, uno dei suoi pensieri.

Il difensore brasiliano, intervistato da Canal +, ha svelato i propri piani per il futuro: “Ad ora non ho ancora in mente di ritirarmi: non voglio dire altro, preferisco evitare sciocchezze. Intraprendere una carriera da dirigente? Preferisco restare sul campo, in futuro vorrei diventare allenatore”.

Thiago Silva andrà avanti a giocare per altri anni e chissà che non lo possa fare nuovamente in Serie A. Il Milan ci spera: il difensore brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2020 e ciò potrebbe portare il Paris Saint Germain a venderlo nella prossima estate, evitando così di perderlo a zero l’anno dopo. Secondo alcune indiscrezioni, Leonardo avrebbe già avuto dei contatti sia con l’agente che con il giocatore stesso. Ad ora Thiago Silva resta semplicemente un sogno di mercato, ma attenzione a possibili sviluppi nei prossimi mesi.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 13:50