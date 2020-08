Thiago Silva torna in Italia, Fiorentina in vantaggio

Protagonista con la maglia del Paris Saint Germain in Champions League, Thiago Silva potrebbe presto tornare in Italia. Secondo le indiscrezioni la Fiorentina ha messo le mani sul quasi 36enne difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il club francese a fine agosto.

Il club viola, in vantaggio rispetto al Milan, è pronto a far firmare al giocatore un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione. In Italia Thiago Silva ha disputato tre stagioni in rossonero, vincendo uno scudetto, mentre a Parigi ha vinto ben sette campionati francesi e cinque coppe di Francia.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 20-08-2020 07:50