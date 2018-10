Thibaut Pinot brinda a Torino

Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) ha vinto in solitaria la 99esima edizione della Milano-Torino NamedSport, da Magenta alla Basilica di Superga di Torino (200 km).

Sul traguardo il francese ha preceduto Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) e il neo-iridato Alejandro Valverde (Movistar Team).

"Vincere finalmente una classica italiana è per me molto importante. Amo questa corsa. Se non fosse stato per la caduta a un chilometro dall'arrivo ci sarebbe stata più battaglia con Miguel Angel Lopez che era l'uomo da battere oggi, così come Valverde. Arrivare prima del campione del mondo è sempre un bel risultato" ha raccontato Pinot.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 17:55