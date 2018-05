Thiem apre la strada ai campioni del futuro

La creazione delle ATP NextGen Finals, nel novembre 2016, e la loro effettiva prima edizione del novembre 2017, risuonavano nel mondo del tennis come un lento, ma graduale, saluto ai pluricampioni Rafa Nadal e Roger Federer ed un benvenuto alle nuove leve, che di lì a poco si sarebbero impossessate delle posizioni più alte del ranking.

Già diversi anni prima la vetta della classifica sembrava essere insidiata da alcuni volti poco noti, su tutti, Grigor Dimitrov aveva l’aspetto del giocatore giovane, ma completo; talento, tecnica ed un rovescio ad una mano elegante, facevano di lui l’erede del numero uno svizzero. Il bulgaro poi non ha ripagato la fiducia del pubblico e degli esperti, raccontando, in una intervista, che tutte le pressioni mediatiche e l’obbligo di affermarsi a tutti i costi, gli avevano fatto perdere completamente la bussola.

Dunque ora, con il dovuto rispetto, ma soprattutto con il dovuto sospetto che l’era dei Fedal non sia ancora finita, stiamo osservando questa “Futura Generazione”, composta da giocatori che fanno sudare sette camicie non solo a quelli che una volta erano i Fab Four del tennis, ma anche a giocatori che sono sempre stati stazionari intorno alle prime 10 posizioni e che ancora avrebbero molto da dire e da dare.

Tra questi, pur non rientrando nella Next Gen per “sopraggiunti limiti di età”, Dominic Thiem è certamente il giocatore che sta crescendo di torneo in torneo e che già ha conquistato la posizione numero 7 della classifica mondiale.

Mano educata, rovescio elegante, intelligenza tattica e rapidità di piedi, il suo non è un tennis da “bombardiere”, ma da vero fuoriclasse. Piuttosto solido nel servizio e concentrato in partita, l’austriaco ha percorso la strada verso la maturazione in modo lineare, senza improvvisi fuochi di paglia o particolari passaggi a vuoto. A confermare la sua consacrazione, ci sono i risultati reali: due semifinali consecutive al Roland Garros (2016 e 2017), accesso diretto alle ATP Finals e diverse “vittime” illustri in tornei importanti. L’ultima è proprio Nadal, nel pieno di quella che è la sua parte di stagione preferita, sulla sua superficie preferita e praticamente in casa.

Complice la vacanza di Federer, la convalescenza di Stan Wawrinka e Andy Murray e la latitanza dai tempi migliori di Novak Djokovic, il maiorchino era dato come scontato vincitore del Mutua Madrid Open 2018, ma senza alcun timore reverenziale, Thiem ha pensato bene di rovinargli la festa, in un match rivincita della finale disputata poco meno di un anno fa, proprio nella capitale spagnola. In quella occasione fu l’austriaco a cedere in due set.

L’osservato speciale di quest’anno, dunque, sarà proprio lui. Capace di resistere alle pressioni del circus, avrà il compito di trascinare (e dare il buon esempio di educazione e rispetto dell’avversario) ai suoi colleghi più piccoli, come Alexander Zverev, Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas, talenti incredibili, ma con caratteri un po’ troppo incendiari.

Nel frattempo in cima alla classifica si è riaffermato Federer, pur non giocando; ma come ha giustamente fatto notare Nadal dopo la sconfitta di venerdì, è possibile restare numeri uno al mondo senza disputare un incontro?

