Thiem incorona Alcaraz: “Nessuno come lui nella storia”. Ma dalla Francia piovono critiche su Carlos: “Un piagnucolone”

Senza l'infortunato Sinner, Thiem celebra la presenza a Vienna di Alcaraz, esaltando lo spagnolo come il giocatore più divertente da veder giocare nella storia del tennis. Ma in Francia alcuni atteggiamenti di Carlitos stanno iniziando a infastidire gli appassionati

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Senza Jannik Sinner, che ha conquistato le ultime due edizioni alle quali ha preso parte, l’ATP 500 di Vienna di prepara ad abbracciare Carlos Alcaraz, che dopo il deludente Masters 1000 di Shanghai ha deciso di cambiare il proprio calendario e tornare nella capitale austriaca dove aveva giocato in precedenza solo nel 2021. Una scelta accolta con grande favore dall’idolo di casa Dominic Thiem, che ha incoronato lo spagnolo come il “giocatore più divertente da guardare nell’intera storia del tennis”.

C’è chi però, pur essendo suo fan, ultimamente sembra non apprezzare troppo i suoi atteggiamenti, come nel caso del giornalista e conduttore francese Benoit Maylin, che durante una puntata di Sans Filet non ha risparmiato dure critiche a Carlitos, dipingendolo come un piagnucolone che si crede il migliore al mondo.

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Alcaraz a Vienna dopo la debacle di Shanghai

Deluso dall’uscita di scena al 3° turno al Masters 1000 di Shanghai e posticipato l’impegno al Six Kings Slam, Alcaraz ha deciso di riempire questo vuoto nel calendario iscrivendosi all’ATP 500 di Vienna in programma dal 25 ottobre all’1 novembre, appuntamento utile per prepararsi agli ultimi tornei sul cemento indoor come il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. Per Carlitos si tratterà della seconda partecipazione in carriera dopo quella del 2021, quando appena 18enne si spinse in semifinale, battendo tra l’altro Matteo Berrettini, ai tempi n°7 ATP.

Thiem entusiasta di Alcaraz: “Il giocatore più divertente di sempre”

Una notizia, visto anche il forfait di Sinner, accolta con grande entusiasmo da tutti gli appassionati di tennis austriaci, compreso Thiem, che – come riportato da Tennis World Italia – ha elogiato con parole al miele Alcaraz, definendolo il giocatore più intrattenente di sempre ad aver calcato un campo da tennis: “Probabilmente è il giocatore più divertente da guardare nell’intera storia del tennis. Non credo che ci siano molti altri capaci di eguagliarlo. Quello che fa è semplicemente incredibile, lo spettacolo che offre è straordinario. Penso che tutti coloro che hanno la fortuna di avere un biglietto per questa settimana abbiano davvero tantissimo da aspettarsi”.

Piovono critiche su Alcaraz dalla Francia

Se in Austria sono tutti entusiasti di vedere Alcaraz all’opera, in Francia lo spagnolo si è attirato qualche critiche per le polemiche in seguito all’inattesa sconfitta contro Bergs al 3° turno del Masters 1000 di Shanghai. Il giornalista e conduttore Benoit Maylin si è infatti scagliato contro Carlos per i suoi troppi attacchi al circuito, insinuando come lo spagnolo stia cercando troppe scuse dopo i risultati deludenti. Queste le parole di Maylin a Sans Filet e riportate da We Love Tennis:

“Carlitos è un vero piagnucolone e ha bisogno di darsi una calmata. E mi piace, adoro Carlitos, intendiamoci, ma penso che se la tiri troppo. Vuole dettare il suo programma esattamente come vuole lui e le palle sono tutte sbagliate. Un giorno è buono, il giorno dopo no. Ha perso la testa. Dimenticherò questa partita, che è stata pessima da parte sua. Quattro vincenti per Alcaraz, che barzelletta! Certo, Bergs ha giocato molto bene, ma Alcaraz deve darsi una calmata. Non capisco perché critichiamo gli altri giocatori appena iniziano a fare cose del genere, e non lui. Io lo critico: si è comportato come un moccioso viziato che, credo, si senta invincibile. Vince Tokyo, arriva a Shanghai dicendo: ‘Sono il migliore’. Tutti sognano di essere Carlitos. Quello che sta succedendo intorno ad Alcaraz è una follia. Può perdere la testa, lo accetto, ma deve tornare a essere il Carlos Alcaraz di prima, quello che si divertiva e non quello che si lamentava”.