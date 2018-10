Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco

Dopo aver fatto da vice allenatore nella nazionale belga, Thierry Henry è ufficialmente diventato il timoniere del Monaco.

L'ingaggio dell'ex fuoriclasse del Barcellona era nell'aria ed è stato reso noto tramite un comunicato sul sito ufficiale del club: "Thierry Henry prenderà il controllo del gruppo lunedì. Sarà aiutato da Joao Carlos Valado Tralhao, allenatore degli U23 del Benfica e Patrick Kwame Ampadu, allenatore dell'Arsenal Academy. Campione del Mondo nel 1998 un anno dopo il titolo di Campione di Francia 1997 con il Monaco, vincitore di Euro 2000, due volte campione d'Inghilterra (2002, 2004), vincitore della Champions League (2009) e due volte campione di Spagna (2009, 2010), Thierry Henry ha affrontato le maggiori sfide durante una carriera segnata dalle esperienze all'Arsenal, al Barcellona, ​​ai New York Red Bulls e più recentemente nella squadra nazionale belga".

Ecco le prime parole di Henry: "In primo luogo ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di allenare in un club così speciale per me. Sono molto felice di tornare al Monaco ed estremamente determinato ad affrontare le sfide future. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori per iniziare a lavorare insieme."

L'allenatore transalpino ha firmato un contratto fino al 2021.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 11:45