Thierry Henry sospeso dal Monaco: addio vicino

L'avventura di Thierry Henry sulla panchina del Monaco potrebbe essere molto vicina a concludersi.

La società del Principato ha emesso un breve comunicato in cui ha reso noto di aver sospeso l'ex attaccante di Juventus e Arsenal, assegnando la guida della squadra temporaneamente a Franck Passi prima di decidere in maniera definitiva il futuro dell'ex nazionale francese.

"AS Monaco annuncia che ha deciso di sospendere i compiti come allenatore della prima squadra a Thierry Henry da questo giorno e in attesa di una decisione finale", si legge nella nota.

Henry aveva preso il posto di Leonardo Jardim e sotto la sua guida il Monaco ha ottenuto la miseria di 15 punti in 21 partite: attualmente occupa il penultimo posto nella classifica della Ligue 1.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 20:35