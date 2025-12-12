Milano Cortina, Thoeni: Goggia da medaglia, ecco i pericoli ai Giochi, il Giappone ricordo più bello ESCLUSIVA

Chierichetto da bambino, campione assoluto da grande – quattro coppe del mondo generali (’71, ’72, ’73 e’75), cinque coppe del mondo di specialità e poi i mondiali, senza dimenticare le Olimpiadi: medaglia d’oro nello slalom gigante e argento nello speciale a Sapporo ’72, argento a Innsbruck ’76, quattro anni dopo – albergatore e nonno felice di 11 nipoti adesso. Gustav Thoeni è e resterà una leggenda dello sci, dici Thoeni e pensi alla finta rivalità con Gros, alla “valanga azzurra” e a tutti quei pionieri sugli sci che hanno fatto innamorare l’Italia di questo sport. Ha insegnato da giovane anche al suo parroco (“Sciava come un boscaiolo, bisognava cambiargli lo stile”), si è ritirato forse troppo presto, nel 1980 a 29 anni (“Non ho rimpianti. Avevo voglia di staccare, poter stare a casa con la mia famiglia”) ed oggi espone trofei, coppe, medaglie, pettorine al Bellavista di Trafoi, sotto l’Ortles (in provincia di Bolzano), l’hotel che gestisce con la moglie Ingrid Pfaundler e la figlia Petra Maria. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport Thoeni presenta così le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Thoeni, che effetto le fa vedere tornare i Giochi in Italia?

“Una bella storia, è importante per il nostro sport ma anche per tutto il paese, vincere in casa ha tutt’altro sapore”

Quali erano i suoi rituali o le sue abitudini prima di una gara importante?

“Nessuna scaramanzia e nessun rituale, il mio approccio era sempre lo stesso, cercavo di concentrarmi al massimo e via…”

Dice Paolo De Chiesa che tra l’atletica e lo sci c’è una grande differenza, nell’atletica la pista non cambia, nello sci basta un fiocco di neve al posto sbagliato per stravolgere una gara, hai voglia a essere favorito…

“E che mi dite del meteo? Tra un atleta e l’altro che scende ora c’è il sole, ora le nuvole, è tutto più imponderabile, ci vuole sempre anche tanta fortuna”.