Ceccon instancabile, doppio podio in pochi minuti: la Coppa del Mondo di Thomas comincia col record

Clamorosa impresa dell'olimpionico veneto a Carmel, in California: terzo nei 50 farfalla, si ripete subito dopo nei 100 dorso. A medaglia pure Burdisso nei 200 farfalla.

California dreaming. È cominciata alla grande la stagione di Thomas Ceccon. L’olimpionico veneto subito a podio nella prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta a Carmel, in California. Due terzi posti che certificano uno stato di forma già apprezzabile per Thomas, a dispetto di una condizione inevitabilmente non ancora ottimale. La particolarità? Si tratta di due risultati ancor più degni di nota se si considera che sono arrivati a stretto giro di posta, uno dopo l’altro, nell’arco di pochi minuti. Quasi un record per Ceccon, uno di quelli che alle grandi sfide non si sottrae mai.

Coppa del Mondo in vasca corta, Ceccon e Burdisso a podio

Sedici minuti in tutto tra un piazzamento di prestigio e l’altro. Un prodigio, uno dei tanti nella carriera del classe 2001, fenomeno in vasca e leader anche fuori, come dimostrano le sue prese di posizione e la sua capacità di attirare l’attenzione con la forza delle parole, oltre che dei risultati. Il tutto dosando le forze al meglio, prima nei 50 farfalla, poi nei 100 dorso. Due medaglie di bronzo capaci di far salire a tre il bottino complessivo per l’Italia al termine della prima tappa di coppa. Nella prima giornata dell’evento di Carmel, infatti, Federico Burdisso aveva centrato un terzo posto nei 200 farfalla.

Carmel: fantastico terzo posto per Thomas nei 50 farfalla

La prima meraviglia Ceccon l’ha piazzata sui 50 farfalla, non certamente la sua gara. Alle 15.35 locali, la mezzanotte e 35 italiana, il campione azzurro è sceso in acqua per la prima finale del lotto, chiusa in 22”36 dopo una partenza straordinaria al fianco dell’amico Noe Ponti, leggenda del nuoto svizzero. Nella seconda vasca Ceccon ha fatto un po’ di fatica, ma è riuscito in ogni caso a tenere alle spalle il canadese Josh Liendo, che ha chiuso quarto a venti centesimi. Più avanti lo stesso Ponti, che ha chiuso secondo in 21”90, e soprattutto l’altro canadese Ilya Kharun, autore di una strepitosa rimonta (21”86).

Poco dopo, il bis: Ceccon terzo nei 100 dorso, rimonta da urlo

Pronti via, senza neppure sciacquarsi il costume. Alle 15.51 eccolo pronto per la partenza dei 100 dorso, da sempre la “sua” gara. Altra partenza lanciatissima alle spalle dell’ungherese Hubert Kos, quindi il calo a metà gara (quinto). Ancora quinto a una vasca dalla conclusione, prima dell’incredibile rush finale che gli è valso il terzo posto in 50”20. Davanti a lui l’inarrivabile Kos col tempo di 49”08, poi il polacco Kacper Stokowski in 49”92. Per Ceccon, in ogni caso, la conferma di essere sulla strada giusta e di poter dire la sua su più fronti. Magari, sperando per la prossima volta di poter rifiatare un po’ di più tra una gara e l’altra.