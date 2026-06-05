Italia Under 17, Corigliano sulle orme di Yildiz: il talento della nazionale di Franceschini fa sognare i tifosi della Juventus

Thomas Corigliano, classe 2009 della Juventus, brilla nella Nazionale Under 17 approdata ieri in finale agli Europei: il paragone con Yildiz per il futuro numero 10 bianconero

Nell’Italia Under 17 che dà spettacolo a Tallin, in Estonia, volando in finale agli Europei, brilla la stella di Thomas Corigliano, classe 2009, talento della Juventus e della Nazionale di Franceschini. Sulle orme di Yildiz, per il 17enne di Bra si intravede un futuro luminoso.

Corigliano, il nuovo “10” della Juventus

Chi l’ha detto che di numeri 10 non ne fanno più? Nell’Italia Under 17 approdata ieri in finale agli Europei di categoria (sabato, alle 19, la sfida decisiva contro il Belgio), brilla la stella di Thomas Corigliano, 17 anni, piemontese di Bra, talentuoso trequartista di proprietà della Juventus.

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Decisivo nella fase di qualificazione e pure contro il Montenegro, nel 3-0 che ha qualificato l’Italia alla fase a eliminazione diretta, Corigliano non ha steccato contro la Spagna, aiutando gli azzurrini ad approdare in finale, dopo averla spuntata ai calci di rigore, grazie alle due parate del baby portiere Lupo, che ha riscattato alla grande le incertezze avute contro la Danimarca.

Corigliano sulle orme di Yildiz

Nato a Bra il 20 ottobre 2009, mancino naturale e qualità al servizio dei compagni, Corigliano ha già debuttato nella Primavera della Juventus lo scorso aprile, dopo aver trascinato l’Under 16 bianconera alla vittoria dello scudetto del 2025. Lo paragonano a Kenan Yildiz, confronto importante quello che il turco che s’è preso la numero 10 della Juventus, che è stata di Platini, Baggio, Del Piero e Dybala.

Salta l’uomo, gioca a testa alta, un buon dribbling per disorientare l’avversario, Corigliano è sicuramente uno dei profili italiani più attenzionati, anche all’estero. La Juventus se l’è cresciuto sin da bambino, dai primi calci alla Primavera. Nel 4-3-1-2, modulo preferito anche dal ct Daniele Franceschini nell’Under 17 azzurra, si sente a suo agio.

Ma la duttilità tattica è la sua qualità migliore. Riferimento centrale alle spalle delle due punte oppure esterno d’attacco in un ipotetico 4-3-3, poco importa, perché Corigliano ha dimostrato di saper fare tutto dalla trequarti in su: lega il gioco e punta l’area, la freddezza sotto porta non gli manca.

Corigliano blindato dalla Juventus

Sua la firma contro l’Empoli, il 23 giugno dello scorso anno, che ha consegnato lo scudetto Under 16 alla Juventus: una punizione deliziosa, imprendibile per il portiere avversario, sua 21esima gemma stagionale, un bottino importante per un calciatore che non è una punta di ruolo.

Quest’anno è stato promosso prima nell’Under 17 e poi in Primavera, mentre in azzurro si è imposto dall’Under 15 all’Under 17, risultando uno dei punti cardine della formazione di Franceschini. Intanto la Juventus lo ha già blindato facendogli firmare il primo contratto da professionista con scadenza al 2028. Perché di Thomas Corigliano ne sentiremo parlare.