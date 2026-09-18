Ti convincono le prime convocazioni di Mancini per il nuovo corso della Nazionale? Partecipa al sondaggio

Il Mancini-bis parte con la convocazione di 34 calciatori: tantissimi volti noti e molti giovani alcuni semisconosciuti. Cosa ne pensi?

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Ore 18.45 di venerdì 18 settembre, inizia per davvero il Mancini-bis. La Nazionale del nuovo corso del Mancio riparte dalla Nations League, una competizione mai foriera di grandi soddisfazioni e che quest’anno rischia di essere particolarmente amara visto che gli Azzurri sono finiti in un girone di ferro con la Francia stellare, il Belgio e la Turchia. Sulla carta una mission impossible.

Questi i 34 convocati per questo ennesimo nuovo inizio della povera Nazionale Azzurra.

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus); DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta); CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham); ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga)

Sono stati chiamati tutti i migliori possibile? Il gruppone è un mix di vecchi e giovanissimi, molti dei quali sconosciuti ai più perché impegnati in campionati esteri. Su tutti l’attaccante Zoma che gioca nella Serie B tedesca oppure Inacio che gioca sì in Germania ma nel Borussia e fa già la Champions. Ancora meno noto Doumbia che sta allo Sporting, ma proviene dal Venezia dove un anno fa ha fatto un gran campionato. Per il resto tanti nomi noti che però sono in larga parte quelli che hanno fallito miseramente contro la Bosnia relegando l’Italia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Ci sono Tonali, Dimarco, Bastoni, Calafiori, Pio Esposito etc insomma il Mancio ha preso tutti quelli che erano disponibili. Sono rimasti fuori infortunati seri tipo Locatelli o Palestra e alcuni giovani bravissimi come Pisilli e Lulli che sono più utili alla Under di Baldini.

Quindi da un certo punto di vista possiamo dire che più di così Mancini non poteva fare: ha preso il meglio possibile tra vecchi e giovani. Poi però scorrendo la lista si trovano nomi che potrebbero far storcere più di una bocca: veramente ha riconvocato Daniel Maldini e Nicolò Zaniolo oppure giocatori quotatissimi ma che hanno sulla coscienza l’eliminazione di pochi mesi fa contro una squadra che a regola avremmo dovuto liquidare senza troppa fatica? Un po’ di perplessità c’è, inutile negarlo. Se poi si vedono le convocazioni della Francia e il potenziale mostruoso contro cui andremo a sbattere l’impressione è che con queste convocazioni siamo da punto a capo. Insomma: a voi cosa sembra di queste convocazioni del Mancini-bis? Tutto ok, o poteva fare un po’ meglio?