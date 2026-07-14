Ti fa piacere la vittoria della Spagna? Partecipa al nostro sondaggio

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La Spagna va in finale, la Francia a casa: un risultato che ti dispiace o che ti fa (molto) piacere?

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Redazione

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La Spagna fa secca la Francia per 2-0 e vola in finale. A perdere, nettamente, lo squadrone dei bleues che, probabilmente un po’ troppo spocchioso e convinto di essere il migliore per distacco si è disunito di fronte alle Furie Rosse mai cose concrete e concentrate. Un esito che poteva starci vista la qualità degli iberici con campioni del calibro di Yamal e Rodri, ma che alla vigilia appariva piuttosto improbabile. Il pubblico italiano ha dovuto godersi questo duello tra cugini e ha dovuto prendere posizione. E’ inevitabile. O di qua o di là. Alla fine per una della due ha dovuto fare il tifo o almeno nutrire una vaga simpatia. C’è pure, siamo pronti a scommetterci qualunque cosa, una grossa fetta che ha gufato: nutrendo una speranza che in fondo in fondo a perdere fosse quella meno simpatica delle due e che a vincere fosse quella sulla carta (leggermente) sfavorita. Ecco quindi il senso di questo sondaggio: ti ha fatto piacere che a passare sia stata proprio la Spagna? In fondo ha giocato una signora partita e fin qui si è dimostrata la squadra più solida, una versione bella del calcio che fino a una ventina di anni fa sapevamo giocare anche in Italia. Oppure avresti preferito veder andare avanti la Francia che, non sarà un mostro di simpatia, ma in campo aveva il meglio del calcio europeo attuale. Oppure del risultato in fondo in fondo non ti interessava granché, l’importante è che sia stata battuta la squadra più altezzosa? Il sondaggio ha queste tre opzioni, facci sapere la tua.

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