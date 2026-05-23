Tiafoe stufo di Sinner: “Basta con questo atteggiamento”, Jannik in campo martedì con Tabur e c’è subito una trappola

Il tennista statunitense controcorrente sul momento del numero 1 del mondo: “Sta facendo cose incredibili ma basta metterlo sul piedistallo. Gli stiamo creando un’aura intorno”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner continua a essere l’uomo del momento anche al Roland Garros, e non potrebbe essere altrimenti. Il numero 1 del mondo sta vivendo uno dei migliori periodi di forma della sua carriera e arriva a Parigi con il ruolo di favorito numero 1 ma Frances Tiafoe si rifiuta di metterlo su un piedistallo. E martedì quando l’altoatesino scenderà in campo con Tabur c’è subito una trappola da evitare.

Tiafoe manda un messaggio

La marcia di avvicinamento al Roland Garros è ruotata tutta intorno a Jannik Sinner. L’impresa dell’azzurro, capace di vincere 6 Masters di fila e di completare il “set” dei 1000 a Roma, è ovviamente la grande notizia nel circuito maschile. E Sinner arriva sulla terra rossa della capitale francese come l’uomo da battere. Ma c’è chi prova ad andare controcorrente come nel caso del tennista statunitense Frances Tiafoe: “E’ un giocatore incredibile, questo è evidente però non lo voglio mettere su un piedistallo. Credo che il resto dei giocatori si deve convincere mentalmente che è possibile batterlo. In questo momento stiamo creando una specie di aura nei suoi confronti e questo finisce per influire. E’ evidente che è in un’altra dimensione e che sta facendo cose incredibili però penso che i migliori giocatori del circuito hanno il livello necessario per batterlo. La chiave è riuscire a rompere questa barriera mentale”.

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Sinner-Tabur: ecco quando si gioca

Il primo turno del Roland Garros si gioca su tre giorni, i primi match cominceranno nella giornata di domani per poi concludersi martedì. Un primo turno lunghissimo visti gli atleti impegnati e per Jannik Sinner l’esordio è proprio nella giornata di martedì. Ovviamente bisognerà attendere almeno lunedì per conoscere il programma dettagliato di gare e l’orario del match con l’azzurro che affronta il francese Clement Tabur che proprio nell’ultima settimana ha raggiunto la miglior classifica della sua carriera con il numero 165 al mondo.

Roland Garros: il tabellone maschile

La trappola per Jannik

Jannik Sinner comincia lo slam francese da grande favorito. In questo momento, complice l’assenza di Carlos Alcaraz, l’azzurro sembra non avere rivali ma con questo livello di pressione la trappola è sempre dietro l’angola. I tornei che si giocano sui cinque set dovrebbero favorire i tennisti migliori ed evitare i colpi di sorpresa, ma rimanere tanto tempo in campo può anche diventare un’arma a doppio taglio. I primi turni potrebbero essere proprio quelli più complicati, bisogna subito trovare il feeling con le condizioni di Parigi e non saranno condizioni semplici. Dalla Francia avvertono infatti l’arrivo di un’ondata di caldo anomalo che colpirà anche la capitale. Per tutta la prossima settimana sono infatti previsti dei picchi di temperatura che possono raggiungere i 34 gradi, decisamente elevate per la stagione e solo da sabato prossimo una leggera discesa. Per Sinner si tratta di un pericolo in più visto che in passato il caldo ha rappresentato il suo maggiore nemico.