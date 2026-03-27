Tiafoe traumatizzato da Sinner: "Mai vista una cosa del genere". Courier svela un retroscena su Jannik

La confessione dello statunitense: "Ho provato a mettergli pressione ma risponde come pochi al mondo". Lo scoop di Big Jim sul calendario: "Farà tutti i Masters 1000 su terra".

Ricorderà la sfida di Miami con Jannik Sinner molto a lungo. E non gli provocherà di certo sensazioni positive. Frances Tiafoe ha confessato tutto il suo disorientamento, la sensazione straniante vissuta durante il match contro il rosso di San Candido, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 della Florida. Una partita che si sarebbe dovuta rivelare equilibrata, combattuta, incerta, tanto più che il pubblico era tutto dalla sua parte. Invece Sinner l’ha trasformata quasi in un allenamento, concedendo al forte statunitense – destinato a rientrare nella top 20 mondiale – appena quattro giochi in due set.

Miami, Tiafoe spazzato via da Sinner: l’ammissione

Un Tiafoe comprensibilmente deluso, scottato, quasi traumatizzato dalla “lezione di tennis” impartitagli da Jannik. “È uno dei migliori giocatori in risposta che questo sport abbia mai visto“, ha sentenziato l’americano. “Mi sarebbe piaciuto che la partita andasse in un altro modo, arrivare sul tre o sul quattro pari, mettergli un po’ di pressione addosso. Lui, però, è uno di quelli capaci di ripetere la stessa cosa più e più volte. Non solo colpisce la palla con grande precisione e profondità, si muove anche incredibilmente bene da una parte all’altra del campo. Oltre a questo, riesce anche a farlo continuamente”.

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La forma smagliante di Jannik sul cemento americano

Per Tiafoe, insomma, non c’è stato niente da fare, a dispetto degli sforzi e delle variazioni durante la partita. “Sinner riesce sempre a servire con un’alta percentuale di prime, con me almeno lo ha fatto nella maggior parte dei casi in cui s’è trovato al servizio. Ha fatto sembrare il campo molto più piccolo, grazie ai suoi movimenti. Questo mi ha fatto sentire costantemente sotto pressione, spingendomi a prendere sempre più rischi e a sbagliare anche di più“. Va aggiunto che Sinner, sportivamente, al termine del match ha riconosciuto: “Sapevo che Tiafoe era un po’ stanco. Anche per questo ho provato subito ad alzare i ritmi“.

Scoop di Courier: “Sinner farà tutti i Masters 1000 su terra”

Chi ha svelato invece un piccolo retroscena, o se si preferisce uno scoop sui prossimi impegni di Sinner è Jim Courier. L’ex campione statunitense ha raccontato di aver avuto conferme dirette dallo staff di Jannik a proposito del suo calendario per la stagione sulla terra rossa. Il numero 2 della classifica ATP parteciperà a tutti e tre i Masters 1000 di questo periodo, senza saltarne neanche uno. Sarà presente a Montecarlo, il “suo” torneo di casa, a Madrid e naturalmente a Roma prima di prendere parte al Roland Garros. Un piccolo tour de force, motivato dalla necessità di fare il pieno di punti (l’anno scorso a Monaco e in Spagna fu forzatamente assente) e di mettere ulteriore pressione ad Alcaraz.