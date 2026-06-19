Virgilio Sport
CALCIO MONDIALI

Tifosi del Messico in delirio per la qualifica agli ottavi del Mondiale

Pubblicato:

È festa grande tra i tifosi messicani dopo la vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud, che ha garantito alla nazionale il passaggio del turno ai Mondiali. Al termine del match giocato a Guadalajara, città in delirio, migliaia di sostenitori sono scesi in strada per celebrare il successo della squadra, tra cori e bandiere. Il Messico, paese co-organizzatore del torneo, diventa così la prima nazionale a qualificarsi agli ottavi, confermando un avvio di Mondiale entusiasmante per i padroni di casa.

Tifosi del Messico in delirio per la qualifica agli ottavi del Mondiale

Leggi anche:

Ferrara Summer Festival

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 MONDIALI 2026 TREND

So. Co. Ecologica

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio