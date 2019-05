Tifosi del Milan infuriati per la designazione con la Spal

Sono giorni caldi per il destino rossonero: il Milan si gioca la partita con la Uefa per il fair play finanziario e quella con la Spal per provare a conquistare un posto nella prossima Champions League. Quella contro la compagine di Ferrara non sarà certo una partita semplice, perché se è vero che la squadra di Semplici non ha più nulla da chiedere al campionato è altrettanto vero che nelle ultime uscite non ha regalato niente a nessuno e soprattutto fra le mura amiche ha compiuto grandi exploit (ne hanno fatto le spese anche Juventus e Roma).

Un fischietto nemico – Non è piaciuta però ai tifosi del Milan la designazione arbitrale, ovvero Paolo Valeri della sezione di Roma. Su Twitter c’è chi scrive “Ecco, il chiodo sulla bara. Non vogliono farci andare in Champions” e chi afferma “Valeri? Ok, allora possiamo anche smettere di sperare”. Ma come mai questo astio? In effetti in passato Valeri si è reso protagonista di alcuni arbitraggi piuttosto discutibili, come quello in un derby dove annullò una rete a Montolivo per un inesistente fallo di Emanuelson su Handanovic, ma i tifosi rossoneri ricordano anche gli arbitraggi in partite contro Parma, Verona e Fiorentina.

Rosso facile – Guardando poi alle fredde statistiche c’è da dire che nelle ultime quindici partite in cui Valeri ha arbitrato il Milan sono arrivate solo sette vittorie, a fronte di tre pareggi e cinque sconfitte. Ma ciò che più colpisce è che in queste ultime quindici partite ci sono stati ben nove giocatori del Milan espulsi. Toccherà a Suso e compagni andare a spezzare questa serie negativa.

SPORTEVAI | 23-05-2019 15:12