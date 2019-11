Tifosi del Napoli si schierano su incontro De Laurentiis-squadra

Il pareggio a Liverpool contro i campioni d’Europa con la qualificazione agli ottavi di Champions a un passo: è questo – assieme a una reazione forte in campo – il biglietto da visita con cui si presenteranno i giocatori del Napoli al faccia a faccia con il presidente De Laurentiis dopo le polemiche di queste settimane. Sul piatto il tentativo di una pace dopo le liti, le multe, le incomprensioni che hanno agitato tutto l’ambiente dal giorno dell’ammutinamento della squadra rifiutatasi di andare in ritiro.

LE RICHIESTE – I rumours dicono che i giocatori vorrebbero proporre una tregua al presidente. Chiederanno scusa, tentando di far annullare sia la richiesta di supermulta fatta al collegio arbitrale che quella ancora possibile che potrebbe intentare per danno d’immagine. La squadra spera che tutto si risolva con un 5% di multa in cambio della promessa di lottare fino alla fine su ogni obiettivo.

LE REAZIONI – Sul web i tifosi azzurri aspettano con ansia l’esito dell’incontro. “ADL: “Voi mi avete fatto un danno d’immagine.” Calciatori: “Tu prima ci hai promesso l’adeguamento per non andare via. Poi hai detto di rinforzare la rosa. Poi ci hai insultato. Poi ancora, ci ha insultato tuo figlio.” CHI VINCE? RIPOSTA SCONTATA”.

LA POLEMICA – C’è chi scrive: “Ecco la ragione del tweet dell’alta sera dove come sempre, ha dato la colpa agli altri, dicendo che avrebbero risolto le cose tra di loro. Il romano, sapeva e sa che i calciatori hanno 10.000 motivi per metterlo in un angolo e per fargli perdere i 60 milioni degli ottavi di Champions”.

CONTRO TUTTI – E’ un tiro al bersaglio sui social: “Che pezzenti ‘sti giocatori, che paghino” o anche: “Prima offendi poi non rispetti la mia decisione, ed io non dovrei multarti quando tu per 2 mezze partite fatte bene vieni a bussare a soldi continuamente, solo i ricottari potevano attaccare Adl e non i giocatori”.

IRONIA – Qualcuno prova a usare toni ironici: “I giocatori sperano nel “BlackFriday”o anche: “Tra ammutinamento e armistizio non sembra nemmeno che si parli di calcio”, oppure: “Questi ragazzi meritano di più di Adl e De Laurentiis non merita questi ragazzi. Quel ritiro imposto era ridicolo, inutile e immeritato”.

FIDUCIA – In tanti però hanno fiducia nel presidente: “Da buon padre di famiglia…punizione sì ma senza esagerare. Quanto si sbaglia si sbaglia tutti non soltanto una parte ” o anche: “La prenda in mano lei, in prima persona. È un leader, un presidente, un uomo di comando: risolviamo la situazione, chiudiamo questa pagina incresciosa, andiamo avanti!”. Infine la richiesta accorata: “Vogliamo chiarezza! Cosa è successo?! Parlate!”.

