Tifosi incappucciati sfondano porta e minacciano arbitri

Sono inquietanti le motivazioni che hanno portato alla squalifica del campo per 8 gare per il Castellaneta (Serie C gold).

“Nell'intervallo fra secondo e terzo periodo, mentre arbitri, osservatore ed ufficiali di campo, si trovavano nello spogliatoio degli arbitri, circa 20 tifosi della società ospitante, incappucciati ed alcuni coperti in volto, sfondavano la porta dello spogliatoio e minacciavano arbitri, osservatore ed ufficiali di campo con espressioni intimidatorie; i suddetti tifosi entravano anche in contatto con il primo arbitro trattenendolo per un braccio e, dopo qualche minuto, venivano allontanati grazie all'intervento di un tesserato della società ospitante, non iscritto a referto, e al successivo arrivo delle forze dell'ordine; ai fatti assistevano l'addetto agli arbitri ed il dirigente accompagnatore della società ospitante che non intervenivano in alcun modo” si legge nel comunicato.

