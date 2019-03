Tifosi inferociti con Icardi: "Tenetelo fuori due anni"

L'ultimo no di Mauro Icardi a Luciano Spalletti e all'Inter ha mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri, che sui social chiedono a gran voce provvedimenti duri nei confronti dell'attaccante ribelle. L'ex capitano lamenta un problema al ginocchio e ha rifiutato nuovamente di mettersi a disposizione dell'allenatore per i prossimi impegni, nonostante il momento di massimo bisogno della squadra, che affronta in Europa un avversario impegnativo come l'Eintracht e in campionato è scivolata la quarto posto ed è insidiata da Roma e Lazio.

Se fino ad alcuni giorni fa parte dei tifosi era ancora con il bomber nerazzurro, dopo l'ultimo no la condanna sembra praticamente unanime, e sui social si è scatenato un coro di sdegno nei confronti del giocatore. E c'è chi chiede che la società lo blocchi, da separato in casa, fino al 2021, quando terminerà il suo contratto con il club meneghino.

"Questo indegno soggetto non deve mai più indossare i nostri colori. Vergognati, mezz'uomo", "Mi auguro che la società abbia il coraggio di tenere Icardi fermo fino a fine contratto", "A questo punto sul caso Icardi serve una punizione esemplare…fuori rosa al minimo di stipendio fino a scadenza del contratto…chissenefrega dello scambio con Dybala", "Sei una persona da allontanare il peggior esempio per i ragazzi che si avvicinano a questo sport" "Ora l'Inter deve metterlo fuori rosa. Basta farsi prendere in giro".

In questo clima infuocato l'attaccante argentino vuole un colloquio con il presidente Zhang, che però ha rimandato tutto a dopo il derby di Milano. Il giocatore contina a sospettare che la società abbia già deciso di venderlo e fa del discorso della fascia un punto d'onore. Secondo la rosea il club sembra ora quasi rassegnato a tenerlo da separato in casa fino al termine della stagione. Poi dipenderà dalle offerte che arriveranno per Maurito: in caso non arrivassero proposte soddisfacenti, la società potrebbe davvero bloccarlo per un altro anno e la vicenda potrebbe finire in tribunale.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 10:10