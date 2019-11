Tifosi Inter chiedono scusa con ironia: E' risorto il 2 novembre

Era diventato qualcosa in più di un oggetto misterioso e poco meno di un flop sul mercato dell’Inter nei primi mesi con pochissime presenze e scarsi risultati ma ieri, dopo aver ottenuto la fiducia di Conte che lo ha schierato dal 1′ a Bologna, ha convinto tutti. Valentino Lazaro è stato tra i migliori in campo e subito sono partite sui social le scuse da parte di chi aveva ironizzato sul suo valore.

LA PROMOZIONE – Lo stesso Conte lo ha promosso a fine gara: “Abbiamo aggiunto alla rosa un altro giocatore. E questo giocatore è Lazaro. Il ragazzo stava soffrendo la situazione ma noi l’abbiamo studiato e scelto. E’ un talento, uno dei più promettenti della Nazionale austriaca. E questo giocatore è Valentino Lazaro”.

L’IRONIA – Che la prima vera partita giocata da campione sia caduta il 2 novembre è però circostanza che non è sfuggita a nessuno. Assieme ai complimenti per la prova e alle polemiche per il rigore, inevitabili le battute che fioccano sui social.

LE REAZIONI – Si va da: “Lazaro che resuscita nel giorno dei morti è una metafora della vita” a: “Lazaro si è alzato e non si è limitato a camminare.. Ha arato la fascia. Secondo me, abbiamo trovato una bella soluzione sulla destra”.

I COMMENTI – Anche Carlo Nesti si unisce al coro: “Finalmente ha fatto vedere di che pasta è fatto. Non dubitavo che l’Inter avesse scelto bene l’investimento. Credo che Conte lo prenderà sempre in considerazione scegliendo i possibili titolari” e con lui Riccardo Cucchi: “È forte. Ha ragione Conte”.

IDOLO – E’ bastata una sola gara a fare di Lazaro quasi un idolo: “Sbagliatissimo bollarlo come “pacco” dopo pochi minuti disputati. Molto bene sia in fase difensiva che offensiva.Preciso nelle diagonali e negli interventi. Ottime le sue uscite palla al piede. Assist al bacio per Lautaro“.

IL PARAGONE – C’è chi azzarda: “Potrebbe avere lo stesso impatto di Cancelo due anni fa” e chi nota: “Grandissimo giocatore. Insieme a Lautaro sono gli unici a puntare e saper saltare l’uomo. Questi giocatori (vedi il rigore procurato) ti possono cambiare le partite fino all’ultimo secondo”.

