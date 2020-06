Tifosi Inter hanno perso il sorriso: Come si fa?

Conte alla rincorsa ci crede ancora: il tecnico nerazzurro ha suonato la carica ed ha invitato la squadra a non mollare di un centimetro, per mettere pressione a Juventus e Lazio che sono davanti e forte anche di un calendario che per ora sembra non irresistibile. Stasera c’è Inter-Sassuolo e, dopo il successo nel recupero contro la Sampdoria, non sono ammessi passi falsi. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere ma tra i tifosi c’è un pizzico di perplessità.

La formazione anti-Sassuolo non convince i tifosi dell’Inter

Il turnover, come ha detto lo stesso Conte, è obbligato quando si gioca ogni tre giorni ma la rosa attuale dell’Inter non consente di potersi muovere con la stessa tranquillità di altri club (vedi Juventus o Napoli) e dopo aver letto le probabili formazioni (senza Brozovic e con altri big a riposo) i tifosi nerazzurri sfogano sui social le loro paure.

Per i tifosi Ranocchia non può giocare titolare

In particolare la presenza di Ranocchia dal 1′ lascia più di un dubbio e scattano tweet sarcastici: “Nonno Valero e Ranocchia cosa potrebbe mai andare storto” o anche: “Ranocchia, Borja, Biraghi, D’Amboriso. Questa è la squadra che viene fuori non appena devi far riposare le prime linee e hai qualche acciacco sulle seconde. Ma ricordiamolo che “se Conte non vince lo Scudetto è un fallimento” …”.

Vincere lo scudetto è difficile con questa rosa

Per puntare allo scudetto servirebbero altre seconde linee: “Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Nonno Valero partono titolari Eh ma Conte deve vincere lo scudetto sì”, oppure: “I trofei li vinceremo quando avremo una rosa all altezza e arbitri a nostro favore…siamo a meno 6 dalla Juve (scontri diretti persi)…con Biraghi, Ranocchia, D’Ambrosio, Esposito”.

I fan nerazzurri vogliono giocatori più affidabili

C’è chi scrive: “Io a Ranocchia voglio bene, però tutte le volte che lo vedo col pallone fra i piedi mi sale la pressione, Kumbulla sarebbe un ottimo acquisto, fisico, presenza in campo e atleticità” o anche: “Non capisco questo stallo da parte della società, Kumbulla è da prendere se giochi a tre, abbiamo Godin (poco adatto) e Ranocchia come riserve” e infine: “Non so veramente se mi diano più fastidio gli interisti che considerano Kumbulla un tagliagole scarso o quelli che “sai che perdita sono migliori i nostri”. Tutto legittimo finché non intravedono un Ranocchia contro il Sassuolo e gridano al settimo posto e al ConteOut”.

SPORTEVAI | 24-06-2020 11:05